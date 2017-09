Tehtäköön Sydänmaan koululle ruumiinavaus

Kirjoittaja toivoo Eurajoen Sydänmaan koulurakennuksen perusteellista tutkimista. Kuva: Riina Kaski

Pyhärannan pappa kirjoitti täyttä asiaa (LS 18.9.) Sydänmaan koulusta.

Juuri noin pitää toimia. Voi olla, että kyseinen pilattu ja purettavaksi suunniteltu koulu voitaisiin vielä pelastaa. Ainakin se olisi toivottavaa jo pelkästään kyläläisten kannalta ja kulttuurihistoriallisistakin syistä.

On sääli, jos tuollainen kaunis, vanha puukoulu tuhoutuu sen takia, että sen aikanaan luonnonmukainen tuuletusjärjestelmä, eli ikkunoiden avaaminen välituntien aikana, on korvattu toimimattomalla tekohengitysjärjestelmällä.

Todennäköisesti koulun hirsirakenteisiin on aikoinaan laitettu muovi ja talo on muutettu hengittämättömäksi pulloksi. Sen seurauksena kouluväen uloshengitys on vuosien aikana kostuttanut muovin sisäpinnan.

”Voi olla, että pilattu ja purettavaksi suunniteltu koulu voitaisiin vielä pelastaa.”

Se on puolestaan ihanteellinen kasvualusta kaikenlaisille mikrobeille ja muille pöppiäisille. Jos alapohja on vielä yhtä tiivis, talo ei hengitä mistään, niin kuin se alunperin hirsikouluna teki.

Tehtäköön talolle täydellinen ruumiinavaus niin kuin ihmisillekin, jos kuolinsyy on epäselvä. Niiden toimenpiteiden jälkeen puolueeton ja objektiivinen toimikunta päättäköön, ovatko hirsiseinät vielä riittävän terveet ja muovit poistettavissa.

Samoin lattianalusta on tutkittava. Onko se jo sienien tuhoama, vai saisiko saastuneesta talosta vielä sellaisen hengittävän koulun, miksi se on aikanaan suunniteltu? Sydänmaan koulun kaltaisia purkutuomiota odottavia kouluja on Suomi tulvillaan.

Jos Eurajoen potilas pystytään vielä elvyttämään henkiin, se olisi valtakunnallinen esimerkkitapaus. En ole rakennusalan asiantuntija, mutta ehdotan lautamiehen järjen laajaa käyttöönottoa aina ministeriöitä myöten. Tätä mieltä oli tunnettu Raumallakin kesällä vieraillut ”talotohtori” Panu Kaila. Hän tietää alaan perehtyneenä arkkitehtina mitä puhuu.

Kailan mielipiteissä on paljon opittavaa koneilmastoinnin autuaaksitekevään voimaan uskoville.