Teot puhuvat puolestaan

Kuva: Pekka Lehmuskallio

Keväällä tulee kuluneeksi kaksi vuotta hallituskauden alkamisesta. Kaupungin luottamustoimieni lisäksi olen saanut työskennellä lähes kaksi vuotta opetusministerin erityisavustajana ja toimia työssäni raumalaisten hyväksi.

On hyvä hetki katsoa, mitä tuloksia Rauman kannalta on saatu aikaiseksi ja mihin meidän on yhdessä vielä panostettava. Opetuksen ja kulttuurin saralla Rauma on saanut positiivisia uutisia viimeisten vuosien aikana.

Rauman merimuseo on tehnyt vuosia erittäin korkeatasoista työtä merihistorian avaamisessa kaikkien raumalaisten nähtäväksi. Museon toiminnan kehittämistä on haitannut merkittävästi se, ettei valtion rahoitusta ole saatu varojen niukkuuden vuoksi. Työtä on kyllä tehty, sillä museo haki pääsyä valtionosuuksien piiriin jo yhdeksän vuotta sitten.

Viime syksynä opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen päätti nostaa merimuseon valtion rahoituksen piiriin. Pienelle museolle saatu taloudellinen tuki tarkoittaa pitkän odotuksen jälkeen valoisia tulevaisuuden näkymiä.

Turun yliopiston opettajankoulutuslaitoksen Rauman yksikkö on meille raumalaisille kaikki kaikessa. Koulutuspoliittisen edunvalvonnan näkökulmasta OKL:n toiminnan turvaaminen on ykkösasia.

Opetus- ja kulttuuriministeriö päätti viime vuonna nostaa kolmanneksella yliopistokoulutuksen saaneiden lastentarhanopettajien koulutusmääriä. Tämä merkitsee sitä, että ensi syksynä Raumalla aloittaa opintonsa historiallisen suuri määrä uusia lastentarhanopettajaopiskelijoita, peräti 80. Määrä on tuplasti suurempi kuin mitä vielä muutama vuosi sitten.

Rauma on nousemassa yhdeksi merkittävämmäksi yliopiston yksiköksi Suomessa, joka on keskittynyt erityisesti varhaiskasvatuksen opetukseen ja tutkimukseen.

Viimeisimpänä suurena uutisena ministeri Grahn-Laasonen myönsi Rauman uuden uimahallin rakentamiseen 800 000 euron valtionavustuksen viime marraskuussa. Kyseessä on käytännössä suurin valtionavustus, jonka valtio voi myöntää uimahallihankkeelle. Rauma oli hakenut valtion tukea hankkeelle useana vuonna. Nyt haku tuotti viimein tulosta. Päätös varmisti viimein uimahallin rakentamisen, ja kaupunginvaltuusto hyväksyi viime vuoden lopulla hankkeen rahoituksen.

Katseen pitää olla jo tulevissa asioissa. Rauman teollisuuden suuret investoinnit yhdessä muun Lounais-Suomen kasvun kanssa tuovat uusia haasteita koulutetun työvoiman saamiseksi seudulle. Siksi opetus- ja kulttuuriministeriö asetti tammikuussa selvitysmiehen tekemään selvityksen siitä, miten koulutuksen toimilla voidaan varmistaa työvoiman saanti Lounaisessa Suomessa.

Ensiarvoisen tärkeää oli sekin, että Rauma on otettu mukaan selvitykseen yhdessä Uudenkaupungin ja Turun seutujen kanssa. Nyt tavoitteena on löytää sellaisia esityksiä, jotka tukevat vahvasti Rauman seudun kasvua ja uusien työpaikkojen syntymistä.

Suuret edunvalvonnan ponnistukset ovat vielä edessä. Rauma Marine Construction on saanut upeasti solmittua aiesopimuksen Puolustusvoimien uusista merivoimien aluksista. Alushankintojen varmistaminen Raumalle on olennaisin tavoite meille kaikille.

Lounaisen Suomen kasvunäkymät ovat nyt niin vahvat, että paremmat liikenneyhteydet ovat meille elinehto. VT8:n kehittämiseen on onnistuttu saamaan uusia määrärahoja hallituksen liikennepaketeista muun muassa Rauman ja Turun välille Nousiaisiin rakennettavilla ohituskaistoilla.

Raumalaisten kyky toimia yhdessä mitataan seuraavaksi, kun VT8 on saatava merkittävien valtakunnallisten liikennehankkeiden listalle, jolle löytyy rahoitusta tulevina vuosina.

Monien viime vuosina läpi menneiden hankkeiden taustalla on ollut aktiivinen ja yhdessä tehty edunvalvonta ja kova työ. Teot puhuvat puolestaan. Tästä meidän on hyvä jatkaa eteenpäin.

Kirjoittaja on opetus- ja kulttuuriministerin erityisavustaja sekä Rauman kaupunginvaltuutettu (kok.)