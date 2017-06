Terrorismi kehittyy yhä pahempaan suuntaan

Kuva: Esa Urhonen

Suomen kaltaisessa maassa, jossa meneillään oleva terrorismin aalto on koettu lähinnä tiedotusvälineitten uutisoinnin kautta, on yksinkertaista suhtautua asiaan jokseenkin neutraalisti.

Konkretia ilmiöön puuttuu, koska tapahtumat eivät ole vielä tulleet Ruotsia lähemmäksi.

Silti kysymys kuuluu kuinka kauan olemme vain sivustakatsojia?

Kuitenkin tuntuu yllättävältä, että viimeisimmän mielipidetiedustelun mukaan suomalaisten suhtautuminen terroriuhkaan on kallistunut vähättelevään suuntaan. Se kyllä tuntuu aika lintukotomaiselta ajattelulta.

Joka tapauksessa olemme kytköksissä terrorismiin, sillä maastamme on lähtenyt vierastaistelijoiksi näihin verkostoihin kymmeniä henkilöitä, jotka ovat ratkaisunsa kautta tavalla tai toisella osallistuneet hirmujoukkojen edesottamuksiin.

Terrorismia on kautta aikojen esiintynyt erilaisten aatteiden ja ajatusmaailmojen tai silkan häiriintyneen käyttäytymisen ilmentyminä.

Niistä ei kuitenkaan ole tullut nykyisen kaltaista, suorastaan maailmanlaajuista yhteiskunnallista vitsausta, mistä nyt on kysymys.

Nimenomaan islamilainen terrorismi, joka kumpuaa muslimiuskonnon omaksuman pyhän sodan eli jihadin käsitteestä, on vertaansa vailla oleva ilmiö.

Tällaisen sodan päättäminen ei hoidu perinteiseen tapaan osapuolten rauhansopimuksella, koska sellaista menettelyä leppymättömät jihadistit eivät edes tunne.

Varsinaiseksi pahan ilmentymäksi on osoittautunut nimenomaan Isis (Islamic State in Iraq and Syria). Se on järjestö, joka edustaa leppymättömyydessään hillittömyyttä ja sairasta väkivaltaisuutta.

Isisin kanssa päästään tuskin koskaan mihinkään sopimuksiin, joten sille on turha tarjota rauhan kättä.

Isisin arvaamattomuus ja tekojen järjettömyys lisääntyy sitä mukaa kun se ajetaan pois syntyalueiltaan.

Se on myös erikoistunut värväyskeinonaan laajamittaiseen digiverkoston ja sosiaalisen median hyväksikäyttöön. Sehän on nykymaailmassa erinomainen väylä edesauttaa radikalisoitumista.

Puheet isisismin ja jihadismin pikaisesta eliminoimisesta ovat jokseenkin katteettomia.

Muslimimaailman asiantuntijat varoittavat, että edessä on jopa vuosikymmeniä kestävä, ehkä lopulliseksikin jäävä vastakkainasettelu.

Järjestön alueellinen kukistaminen ei siis ole ratkaisu.

Vaikka muslimimaailman enemmistö yrittääkin tuomita Isisin ja äärijihadismin toiminnan, siitä ei päästä mihinkään, että kysymys on perimmältään uskonnon synnyttämästä ristiriidasta.

Valtaosa islamin tunnustajista toki tuomitsee terrorismin, mutta muslimien ääriaineksetkin vannovat juuri uskonnon nimiin ja perustelevat tekemisensä nimenomaan pyhän kirjansa hengen antamaan oikeutukseen.

Erikoinen piirre tässä kaikessa on sekin, että muslimiterroristit eivät tyydy kohdistamaan hirmutekojaan vain nimeämiään vääräuskoisia vastaan, vaan yhtä leppymättömästi he käyvät myös toistensa kimppuun. Sunnalaisten ja siiojen välinen mielipidejuopa on yhtä verinen.

Terrorismin toteuttaminen, tapahtuu se sitten minkä ryhmittymän tai yksilöiden toimesta, on saanut yhä vaarallisempia ja arvaamattomampia muotoja.

Tekojen keinovalikoima on solutettu yhteiskunnan arkeen, jolloin iskujen ajan ja paikan ennakoiminen on käytännössä mahdotonta.

Turvatoimien verkko ei voi olla sataprosenttisen kattava tilanteissa, joissa kuka tahansa vastaantulija voi kantaa räjähdevyötä tai liikennevirrassa liikkuva ajoneuvo syöksyä jalankulkijoiden sekaan.

Kirjoittaja on Länsi-Suomen

entinen päätoimittaja.