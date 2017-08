Terroristi on häikäilemätön rikollinen

Kuva: Pekka Lehmuskallio

Takana on surullinen viikko, jonka kaltaisia tapahtumia on pelätty, mutta silti se on yllättänyt.

Ensin Turun järjettömät puukotukset ja sen päälle aivan käsittämätön vihan vyöry, jonka pieni, mutta äänekäs joukko on kohdistanut paitsi maahanmuuttajiin myös muihin suomalaisiin.

Tappouhkauksia ovat saaneet paitsi viranomaiset, maahanmuuttajia auttavat suomalaiset, tapahtumista raportoineet toimittajat mutta myös jopa aivan syyttömät Suomessa asuvat ulkomailta muuttaneiden vanhempien lapset.

Monissa suomalaisissa kodeissa ja kouluissa on myös vietetty tuskaisia päiviä, kun uutisia kuunnellee lapset ovat ahdistuneina koettaneet saada vanhemmiltaan tai opettajiltaan vastauksia kysymyksiinsä. Lapsia kauhistuttavat sanat terroristi ja terrorismi, kun he eivät ymmärrä, mistä on kysymys ja kun niihin sanoihin aina liittyvät myös sanat tappaminen, kuolema tai uhrit.

On kuitenkin hyvä, että tämän kaiken sosiaalisen median loanheiton, uhkailujen ja törkeyksien keskellä löytyy silti ihmisiä, jotka tasapainoisesti ja pyyteettömästi koettavat löytää raiteiltaan luiskahtaneeseen tilanteeseen ratkaisuja ja oikean suunnan. Jos nämä ihmiset eivät onnistu, tulevat lähivuodet Suomessa olemaan synkkääkin synkempiä.

Sanon, että tilanne on monella tavalla luiskahtanut raiteiltaan.

Olen jo pitkän aikaa ollut sitä mieltä, että valtavan julkisuuden myötä terrorismista on kasvanut ilmiö, joka nyt ruokkii itse itseään.

Väitän, että suuri osa terrorismin alle ryhmitellyistä järjettömistä väkivallanteoista, ovat olleet tasapainottomien, moniongelmaisten, psyykkisesti sairaiden ihmisen tekoja. Kun he itse - tai ulkopuoliset ryhmät tai media - sitten on nimenneet tapahtuneen terroristiseksi teoksi, rikollinen, järjetön teko on saanut - jos ei ihan ymmärryksen leimaa niin kuitenkin - vääränlaista glooriaa.

Terrorismilla ”mässäily” on monissa maissa myös palvellut poliitikkoja.

Sisällöltään aika määrittelemätöstä ilmaisusta ”terroristi” on tullut esimerkiksi äärinationalistielle tapa kylvää epäluottamusta muun muassa islamilaisista maista tulevia ihmisiä kohtaan. Al Qaidan, Isisin tai talebanien myötä lähes kaikki Lähi-idästä tai Afganistanista tulevat ovat saaneet pelottavan leiman otsaansa.

Kyllä, monet viimeaikaisia itsemurha- ja tappoiskuja tehneet ovat olleet islamilaistaustaisija ääriaineksia, mutta silti he eivät ole tehneet tekoja kansanryhmänä vaan yksilöinä.

Heitä pitää kutsua selkeästi häikäilemättömiksi rikollisiksi, koska harvalla on todella taustanaan poliittista tai uskonnollista agendaa. Se on lähes aina jälkikäteen keksitty tekosyy.

Kun sanon, että terrorismin ympärille on kasvanut vääränlainen glooria, ajattelen myös tiedemaailmaa.

On eittämättä hyvä, että asiaa tutkitaan ja että ilmiötä koetetaan pilkkoa palasiksi, jotta siihen olisi helpompi puuttua ja jotta järjettömiä iskuja sitä kautta voitaisiin estää. Uhkana on kuitenkin se, että asia saa vääränlaista ymmärrystä ja sellaisia uskonnollisia, kultturisia ja poliittisia kytkyjä, joita ilmiöön ei useinkaan kuitenkaan liity.

Samalla kun tuhannet tutkijat eri puolilla maailmaa ovat erikoistuneet terrorismin tutkimukseen, voivat terroriteoilla kauhua levittävät ääriryhmät tyytyväisenä ajatella: Meistä on tullut todella merkittävä vallankäyttäjä kaikkialla maailmassa. Meidän ansiostamme poliitikot eri maissa säätävät ihmisoikeuksia rajoittavia lakeja, meidän ansiostamme useimpien länsimaiden parlamentissa riidellään maahanmuuttokysymyksistä, meidän ansiostamme poliittiset ääriainekset ovat monissa maissa päässeet kiinni vallansyrjään ja voivat hämmentää kotimaansa politiikkaa, meidän ansiostamme EU:n ministerit riitelevät monissa kokouksissa Unionin tulevasta suunnasta.

Ja kaiken päälle ”terroristit” voivat ajatella, että meidän ansiostamme Suomessakin yksi henkisesti tasapainoton, elämänsä suunnan kadottanut, rikollinen teki iskun , joka on saatu palvelemaan terrorismin kasvotonta mainetta.

Terrorismi tulee latinan sanasta, joka tarkoittaa pelon ja kauhun aiheuttamista. Määritelmän mukaan terrorismilla pyritään vaikuttamaan poliittiseen päätöksentekoon. En oikein usko Turun puukottajan taustalla olevan suuria ideologisia tavoitteita. Enemmänkin luulen, että sieltä löytyy monenlaista elämän epätasapainoa, vihaa, mielenterveysongelmia, masennusta, näköalattomuutta, kypsymättömyyttä. Niitä ei minusta pidä niputtaa terrorismiksi.

Jotta Suomi juhlavuotensa jälkeen pääsisi tasapainoisesti raiteilleen, uhkauksia ja vihaa sosiaalisessa mediassa, turuilla ja toreilla tai jopa omissa rappukäytävissään levittäneiden pitäisi huomata, että he ymmärtämättään ovat astuneet juuri siihen ansaan, jonka ”terroristit” ovat heille viettäneet.

Viha synnyttää vihaa. Se taas synnyttää yhteiskunnassa epäjärjestystä, johon ”terroristit” juuri ovat pyrkimässä.

Muistaisivatkohan maamme johtavat poliitikotkin tämän? Terrorismilla ja ulkomaalaisvastaisuudella mässäily on halpaa politiikkaa järkyttävällä asialla.

Kirjoittaja on Ugista kotoisin oleva viestintä­ammattilainen, joka työskenteli viimeksi SPR:n viestintäjohtajana.