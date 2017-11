Tiedon oltava saatavilla ja keskustelun avointa

Yhteisessä kannanotossaan Eurajoen Keskusta, Eurajoen Sosialidemokraatit, Eurajoen Perussuomalaiset ja Eurajoen Vasemmistoliitto asettuvat tukemaan kyläkoulujen säilyttämistä. He kirjoittavat kunnan johdonmukaisesta kyläkoulupolitiikasta, joka on tukenut kylien säilymistä elinvoimaisina. Eurajoen Kokoomus toi saman asian esille omassa mielipiteessään.

Muut puolueet myös nostivat esille asioita jotka eivät pidä Kokoomuksen osalta paikkaansa. Tällainen kirjoitus, jossa suuhumme laitetaan asioita joita emme ole sanoneet tai tahallaan luodaan eripuraa puolueiden ja luottamushenkilöiden välille on surullista luettavaa. Se ei millään muotoa palvele kuntalaisia tai päätöksentekoa.

Kokoomusryhmä toivoo, että Sydänmaan koulun investointi suunnitellaan mahdollisimman hyvin ja että valmistelun tukena voidaan käyttää faktatietoja. Siksi varsinaisen rakentamisen aloittamista voitaisiin hieman lykätä, koulullahan on jo hyvät väistötilat. Tilanne on aina haastava, kun koulurakennus todetaan käyttökelvottomaksi. On kuitenkin tärkeää, että koulu on jatkossa tiloiltaan mahdollisimman tarkoituksenmukainen ja investointi taloudellisesti kestävällä pohjalla. Muutaman kuukauden lisäsuunnittelu ei ole tilanteessa huono asia.

Valtuustosopimusneuvottelut ovat Eurajoella kesken, vasta ensimmäinen kokous aiheen tiimoilta on pidetty, joten lopputulemaa ei tiedä vielä kukaan. Neuvottelujen osalta on tärkeää, että keskustelua voidaan käydä avoimesti kaikista kunnan palveluista. Kokoomus haluaa päätöksissään kantaa vastuuta myös taloudesta, vain siten varmistetaan edellytykset toimia jatkossakin kuntalaisten parhaaksi. Mikäli haluamme tehdä mittavia investointeja talouden pitää olla kunnossa.

Kokoomuksen valtuustoryhmän tekemän aloitteen tavoitteena ei ollut vähentää kyläkoulujen määrää, vaan kuten olemme koko ajan kertoneet, haluamme tietoa päätöksenteon tueksi. Ihmettelemme kovin, miten muut ryhmät tietävät tarkoitusperämme paremmin kuin me itse. Eurajoen Keskustan, Sosialidemokraattien, Perussuomalaisten ja Vasemmistoliiton toiminta on asiatonta.

On hyvä, että muut ryhmät mainitsevat koulujen säilymisen edellytyksinä riittävät oppilasmäärät. Tätä lukua ei ole kuntamme päätöksenteossa toistaiseksi määritelty. Oppilasmääriä katsoessa on hyvä muistaa, että laskelmissa ovat mukana myös esikouluikäiset, varsinaiset alakoulun oppilasmäärät ovat siis alhaisempia. Isoissa keskustan kouluissa yksittäisen oppilasryhmän koko voi olla suurempi kuin yhden koko kyläkoulun oppilasmäärä. Tämä saa pohtimaan resurssien tasa-arvoista jakoa lasten välillä.

Kokoomuksen valtuustoryhmä toivoo, että tekemämme valtuustoaloite etenee normaalissa järjestyksessä ja saamme käyttöömme ajantasaisen, laajan selvityksen alakoulujen tilanteesta. Selvitys olisi kaikille julkinen ja jokainen kuntalainen saisi tiedot helposti ja kootusti, tämä edistää kuntalaissakin mainittua velvoitetta kuntalaisten osallistamisesta päätöksentekoon. Tällä hetkellä aloitteessamme mainittuja tietoja ei ole saatavilla kunnantalolta. Valtuusto on kunnan ylin päättävä elin ja toivomme että valtuutettujen oikeutta saada tietoa kunnioitetaan.

Uskomme vahvasti, että jokainen Eurajoen kuntapäättäjä on asettunut ehdolle, koska haluaa parasta mahdollista arkea kaikille kuntalaisille. Meille kuntalainen on tärkein, ja muuttuvassa maailmassa meillä on vastuu reagoida yllättäviinkin asioihin maltillisesti ja harkiten. Asioista pitää voida keskustella ilman uhkauksia, pilkkaa, haukkumista tai valehtelua. Kokoomuksen valtuustoryhmä toivookin, että Eurajoen kouluverkosta voidaan jatkossa keskustella avoimesti ja samalla innolla valtuustosalissa, mitä siitä nyt on keskusteltu lehtien palstoilla ja verkossa.

Kokoomuksen valtuustoryhmä Eurajoella