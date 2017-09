Tiestön korjausvelkaa ei saada kurottua umpeen

Kuva: Esa Urhonen

Hallitus on taas budjettiriihtä puidessaan joutunut kamppailemaan tutun asetelman raameissa, tulot eivät riitä menojen kattamiseen, joten lainaa on otettava.

Toki tällä kerralla näkymät ovat hieman entistä valoisammat, mutta kovia ratkaisuja on silti pakko tehdä.

Säästö- ja menoleikkaustarpeet koskevat kaikkia hallinnonaloja. Kun lakisääteisistä menoista, jotka valtiontaloudesta haukkaavat suurimman osan, ei juurikaan voida luopua, punakynää käytetään harkinnanvaraisten kohteiden kohdalla.

Periaatteessa kaikkien valtiontalouden sektorien asianmukainen huomioonottaminen on omalla tavallaan välttämätöntä.

Mutta kun yhteenlasketut tarpeet ylittävät käytettävissä olevat taloudelliset resurssit, asiat on priorisoitava eli pantava tärkeysjärjestykseen.

Kuten sanottu kansantaloudessa on suuri määrä välttämättömiksi luokiteltavia tarpeita.

Yhtenä sellaisena voidaan ottaa esimerkiksi meitä kaikkia koskeva liikenneväylien ja erityisesti tiestön hoito.

Kysymys on siis koko maan kattavasta infrastruktuurista, joka on yhteiskuntarakenteen keskeisiä tekijöitä. Ongelma on toki mittava, sillä tiestön korjausvelka on 2,5 miljardin euron luokkaa.

Aihe liittyy jokapäiväiseen kokemuspiiriimme arkisen liikkumisen yhteydessä kuljettaessa paikasta toiseen.

Tielle ilmestyvä kuoppa siellä ja toinen täällä on ehkä siedettävissä, mutta kun jollakin väyläosuudella eteneminen onkin aivan tuskaannuttavaa ja jopa vaarallista, tilanne ei ole enää hyväksyttävissä.

Näillä seuduillakaan ei tarvitse edetä kauas kun moitittavia esimerkkejä alkaa löytyä.

Sellaiseksi ei tarvitse ottaa Monnankatua, joka todella on ollut hankaluudessaan omaa luokkaansa, mutta siltikin kohta poistuva riesa.

Suunnataanpa sitten vaikka Pyhärannan Rantatielle tai Lahdenvainion suuntaan, jopa alkaa täristä.

Runsas yleisöpalaute ei näiltä osin ole todellakaan ollut turhaa. Luetteloa olisi helppo jatkaa vaikka kuinka pitkälti.

Tavallisen tienkäyttäjän kannalta on sinänsä yhdentekevää onko teitten korjausvelka valtion vai kuntien kontolla.

Kummassakin tapauksessa rahoitus hoidetaan verotuksella kerättävillä varoilla.

Julkisen budjettitalouden valossa valtion rooli on tietysti oleellisin, koska se saa verotulot tieliikenteestä. Niistä kertyvä tuotto on reilut 5 miljardia euroa vuodessa.

Ajoneuvojen käyttöön liittyvistä arvonlisäveroista kertyy lisäksi kolmisen miljardia. Tieliikenteestä perittyjen verojen tuotto esimerkiksi tänä vuonna on noin 13 prosenttia valtion kaikista vero- ja maksutuotoista.

Vaikka verotuksessa ei voidakaan soveltaa sen lähteen ja kohdentamisen vastaavuusperiaatetta, voisi kuvitella, että tieliikenteen osuus olisi kuitenkin paremmin suhteessa verotuksen tuottoon, joka on varsin korkea.

Kun liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala on saanut silti osakseen vain runsaat 3 miljardia euroa vuosittaista budjettirahaa, on selvää, että tiestön korjausvelan umpeen kurominen on tällä menolla täysin mahdotonta.

Epäsuhdan hoitaminen onnistuisi vain siten, että luovuttaisiin kokonaan uusien liikenneväylähankkeitten käynnistämiseltä.

Sehän ei tietenkään ole mahdollista aikana, jolloin talouselämään on saatu vauhtia, jonka jatkuminen varmistuu vain valtakunnan liikenneverkon kehittämisellä.

Tieliikenteen tarpeiden hoitaminen onnistuu siis vain budjettivarojen lisäämisellä kyseiselle hallinnonalalle, mikä ei ainakaan näillä näkymillä tule toteutumaan.

Tässäkin on siis yksi hallituksen päänsärky, eikä suinkaan ainoa. Sitä samaa se on tietysti myös autoilijoille.

”Kansantaloudessa on suuri määrä vält­tämättömiksi luoki­teltavia tarpeita.”

Kirjoittaja on Länsi-Suomenentinen päätoimittaja.