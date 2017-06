Timo Soinin perintö sortui jo

Kaksi vuosikymmentä perussuomalaisia vetänyt Timo Soini kirkasti puolueensa salonkikelpoiseksi.

Vaalipaneelien väriläiskänä ja valtapuolueiden ärhäkkäänä arvostelijana tunnettu puoluejohtaja siivosi sanomisiaan ja kielenkäyttöään aiempaa diplomattisemmaksi.

Pienpuolue nousi jytkyjen kautta hallitukseen ja EU-kriittisyydestä voimansa ammentanut puolue sai johtajansa lopulta ulkoministeriksi.

Valinta nousi otsikoihin kautta Euroopan.

Viikonvaihteeseen hyvästeltiin taas yksi poliittinen aikakausi, kun perussuomalaiset uusi koko johtonsa.

Suoraselkäisenä sanojana tunnetun Soinin poistuminen parrasvaloista synnytti välittömästi draaman, joka palautti mieleen tapahtumat 1980- ja 90-luvuilla.

Perussuomalaisten edeltäjäpuolue, Suomen maaseudun puolue, eteni vuoden 1970 suurvoiton saatuaan hallituksen eteiseen pääsemättä kuitenkaan tuolloin kynnystä pidemmälle. Ovet hallitukseen aukenivat vasta runsasta kymmentä vuotta myöhemmin.

SMP nousi olemassaolonsa aikana toistuvasti uutiskärkiin. Milloin rötösherrajahdissa ollut puheenjohtaja Veikko Vennamo kannettiin ulos eduskunnasta, milloin puolueen viimeinen ministeri piti päänsä eikä väistynyt.

Vuoden 1990 budjettineuvottelujen yhteydessä SMP puolueena joutui oppositioon mutta pattitilanne oli valmis, kun liikenneministeri Raimo Vistbacka ei suostunut eroamaan.

Kivijalka mureni ja SMP sortui maan tasalle sisäisen riitelyn seurauksena muutamaa vuotta myöhemmin. Historialla on tapa toistaa itseään.

Nyt hallituksessa ryskyy ja natisee.

Jo alkuiltapäivällä oli selvää, että nykyinen hallituspohja on tullut tiensä päähän.

RKP:llä ja kristillisilla vahvistettuna hallitus saisi niukimman mahdollisen enemmistön, mikä eittämättä rampauttaisi työntekoa.

Eduskuntakautta on jäljellä paljon. Huhtikuu 2019 on sittenkin kaukana. Keskusta ei kuitenkaan halua lähteä ennenaikaisiin vaaleihin. Sillä on liian paljon menetettävää.