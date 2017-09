Töyssyä töyssyn jälkeen

Rauman kaupungin liikennejärjestelyt ovat heikoissa kantimissa. Hidastetöyssyjä on tarpeeton määrä, eikä keskustasta Otanlahteen johtavan tien katkaiseva melko vilkas tasoristeys ilahduta tien käyttäjiä.

Kun junaliikenne katkaisee tien ruuhkan aikana, yltää autojono parhaimmillaan noin sadan metrin päässä sijaitsevan liikenneympyrän ohi tukkien kulun myös toisiin suuntiin.

Urheiluautoille töyssyt ovat todellinen riesa, sillä puskuri raapii asvalttia, vaikka nopeutta hidastaisikin merkittävästi. Oman kulkuvälineeni runkoa on hitsattu jo muutamaan otteeseen, mitä ilmeisimmin hidastetöyssyistä johtuvien rysäysten johdosta.

En täysin ymmärrä koko hidastetöyssyn merkitystä turvallisuudelle, sillä nopeuden alentamisen voisi hoitaa myös lievemmillä keinoilla, kuten tärinäraidoilla.

Joukkoliikenteelle töyssyt aiheuttavat enemmän haittaa kuin yksityisautoilijoille, jota on yritettykin korjata ”tyynytöyssyjen” avulla, jotka jäävät autoja leveämpien linja-autojen renkaiden väliin, mutta autot joutuvat ajamaan niiden yli.

Tulos esimerkiksi Pyynpään koulun kohdalla on se, että autot kiertävät töyssyn pientareen puolelta. Tälläinen on entistäkin huonompi ratkaisu, sillä nimenomaan bussit, joilla on tiukka aikataulutus, ajavat normaalistikin kovemmalla vauhdilla piittaamatta esimerkiksi läheisestä koulusta.

Tutkimukset osoittavat kuitenkin töyssyjen ehkäisevän liikenneonnettomuuksia, joten niiden käyttö on ymmärrettävää sellaisissa paikoissa, joissa lapsia liikkuu paljon, esimerkiksi koulujen lähellä.