Trump suurieleisesti virkaansa

Oliko tämä kaikkien aikojen ennätys väkimäärässä, mikä Capitol kukkulalla seurasi USA:n predidentin vaihtoa? Lets make America great again - teemme American jälleen suureksi, oli Trumpin tunnuslause, millä hän innosti kuulijoitaan.

Aivan kuin hän ei olisi tiennyt, että maa, jonka vallankahvaan hän astui, on maailman suurin talous- ja sotilasmahti. Hän kuitenkin suurielkeiseti ajatteli tekevänsä siittä vieläkin suuremman ja mahtavimman, mitä se nykyään on. Suuria ei ole kielletty ajattelemasta.

Häntä ei vielä tunnu ikä painavan, vaikka hän on ylivoimaiseti vanhin USA:n presidenteistä, joka astuu ensikertaa virkaansa. USA;n presidentit ovat tähän saakka olleet jopa viimevuosisadalla pääasiassa alle 60-vuotiaita. Heistä monet jopa alle 50-kymmppisiäkin.

Donaldilla kello tikittää jo yli 70-vuotiaana, joten hän on virkaansa selvästi yli-ikäinen. Mitä tämä yli-ikäisyys merkitsee hänen unelmilleen tehdä Amerikasta "great again"? Voi olla, että unelmiksi ne jääkin, kun hän huomaa, että harmaa arki on edessä?

Vai etsisikö hän niihin lievennystä Valkoisessa talossa Bill Clintonin tapaan? Sekään ei liene mahdotonta ottaen huomioon hänen tähänastiset elintapansa ja tempauksensa eri paikoissa. Kiusauksen se ainnakin tuo tälle Valkoisen talon haltijalle, jolla lienee paljon opittavaa sielläkin. Melaniakin, kun jää vielä alkuun New York:n kai asumaan.

Hänellä saattaa myöskin olla vastassa USA:n ammattiliitot, jotka siinä maassa ovat myöskin voimissaan. Toisaalta hän lupasi tuoda takaisin amerikkalaisia yrityksiä USA:n ulkopuolelta, joka saattaa vähentää vastakkainasettelua. Joka tapauksessa ovat nyt vaarassa valtioiden väliset sopimukset, jotka hän uhkaa romuttaa lähes joka suunnalla.

Barack Obama poistui Capitol kukkuloilta Michellinsä kanssa vähäelkeisesti ja mietteliään näköisenä. Hänkin varmasti mietti Donaldin puhetta, minkä tämä piti valan vannomisen jälkeen. Toiko Donald puheessaan epätoivoa amerikkalaisten keskuuteen, vaiko toivoa paremmasta? Tätä varmasti monet nyt miettii.

Baranck Obama jätti seuraajalleen kuitenkin nousujohtoisen maan, jonka asiat ovat pääpiirteissään kunnossa. Hän loi maahan sairasvakuutuksen, joka toi toivoa paremmasta yli 20 mijoonalle amerikkalaiselle. Tämän Trump lupaa nyt mitätöidä ensitöinään. Tätäkö on Trumpin tuleva politiikka? Tätä amerikkalaiset nyt miettivät.

Rauno Jokiniemi