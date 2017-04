Tulevaisuuden kunta ja kuntapäättäjä

Maakunnallinen SoTe, elinvoimainen tulevaisuuden kunta, sivistys, kulttuuri, liikunta varhaiskasvatus ja ennaltaehkäisevä työ. Siinä aiheita, joita näkyy ehdokkaiden mielissä liikkuvan vaalien alla ja paljon näkemyksiä siitä, miten ne pitäisi hoitaa jne.

Itse lähden lähestymään koko kunnallista demokratiaa, sen avoimuutta ja läpinäkyvyyttä kuntalaisille!

Kuten kuntaliiton varatoimitusjohtaja Hanna Tainio toteaa: ”Tulevaisuuden elinvoimainen kunta on laajempi käsite kuin elinkeinopolitiikka.”

Elinvoimaan kuuluvat kaikki vetovoimatekijät, jotka tuovat kunnalle asukkaita, työpaikkoja ja verotuloja. Kunnassa pitää olla eväät hyvään elämään, laadukkaat palvelut, kulttuuria ja harrastusmahdollisuuksia, puhdas ja turvallinen ympäristö elää ja asua.

Ei yksi elinvoimatekijä vielä takaa kunnan menestymistä tulevaisuudessa. Aloin pohtia, miten virkamiehet ja päätöksentekijät omalla persoonallaan voivat olla vetovoima ja elinvoimatekijä kunnassa. Ei pelkät puheet riitä, eikä ainakaan katteettomat puheet, kyllä pitää olla myös tekoja. Teot lähtevät ensisijaisesti siitä, miten henkilö on hoitanut ja hoitaa oman elämänsä rakentamisen ja on esimerkkinä muille.

Virkamiehiltä ja päättäjiltä vaaditaan kauaskatseisuutta, rohkeutta ja kyky kantaa vastuuta sortumatta populismiin. Elinvoimatekijä on myös tekijöiden ”moraalinen selkäranka”! Onko henkilöllä suuri sisäinen palo tehdä ja toimia yhteisen hyvän eteen, vai onko motiivina enemmänkin oman statuksen korottaminen.

Voiko virkamies ja luottamushenkilö aidosti mennä kuntalaisen asemaan ja tehdä niitä asioita, joita kuntalainen haluaa, eikä niitä, mitä itse haluaa. Yhteisten asioiden hoidossa on myös kyse arvoista, joita tekijät edustavat eikä pelkästään edustamansa poliittisen liikkeen arvoista.

Elinvoimatekijä on myös se, miten kunnassa johdetaan asioiden lisäksi henkilöstöä, joka tekee kaiken työn. Kuunteleeko johto ja esimiehet alaisiaan, otetaanko heidät aidosti mukaan muutoksiin, joita työyhteisössä ja organisaatiossa toteutetaan. Yksikin viesti siitä, että joku työntekijä jättää tehtävänsä sen vuoksi, että on tullut esimiesten taholta kiusatuksi tai syrjityksi työpaikallaan on liikaa! Tällaisissa asioissa kyllä viesti kulkee ja vaikuttaa myös siihen, miten kuntalaiset kokevat asioita hoidettavan.

Tulevan uuden kunnan yhdeksi tärkeimmäksi tehtäväksi tulee ennaltaehkäisevä työ. Tämä ei tarkoita pelkästään sitä, että investoidaan ja laitetaan kaikki siihen kuuluvat puitteet kuten rakennukset, kentät ja pururadat kuntoon. Yhtä tärkeää on henkilökohtainen tuki ja ohjaus eri-ikäisille ihmisille elämän solmukohdissa.

Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen alkaa jo pikkulapsesta ja tärkein rooli tässä on kodilla, siellä annettavalle kasvatukselle ja opetukselle. Koti on lapsen ensisijainen turvasatama kaikissa elämän vaiheissa.

Jos kodin arvot on kohdillaan ja lapsi saa vahvat juuret, voi hän nousta omille siivilleen, kun sen aika on.

kuntavaaliehdokas (sd.), Rauma