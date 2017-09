Turha draama vieraannuttaa

Joukko julkisuuden henkilöitä purjehtii ennennäkemättömässä seikkailussa pienellä veneellä yli Atlantin. Ei uskoisi, että 17,5 metriä pitkä ja alle viisi metriä leveä vene voisi selvitä matkasta.

Tällaisilla määritelmillä markkinoidaan tosi-tv-sarjaa Yli Atlantin.

Sanotaan heti, että itse asian suhteen puhun suulla suuremmalla: en ole purjehtinut Atlantilla (vielä!). Se ei estä ihmettelemästä, miksi luontoa brändätään ylimääräisellä draamalla.

Ohjelmassa käytetty vene on 57-jalkainen eli 17,5-metrinen, leveyttä on melkein viisi metriä ja painoa 26 tonnia.

Veneen ”pienestä” koosta voi mennä kysymään vaikkapa englantilaiselta Roger Taylorilta, joka purjehtii 20–24-jalkaisilla, tonnin painoisilla veneillä parin kuukauden reissuja Huippuvuorilla, Grönlannissa ja muilla vesillä – ilman rantautumisia.

Ilman sähköisiä karttoja purjehtiva Taylor ei edes ole mikään ennätysten jahtaaja, päin vastoin. Hän tietää kokemuksesta, että mitä useampi asia on kiinni sinusta eikä tekniikasta, sitä todennäköisemmin selviät ennakoimattomista tilanteista.

Tv-sarjan julkkikset eivät tietenkään ole purjehtijoita, mutta veneen ominaisuuksiin ja perusasihoihin se ei vaikuta.

Kaikki kunnia mukanaolleille: Atlantilla voi olla karua ilman tosi tv-asennettakin. Jokainen myös katsokoon sellaisia tv-ohjelmia kuin haluaa.

Luonnossa on vaaroja, ja ne pitää ottaa huomioon. Ylidramatisointi on kuitenkin väärin, koska sillä on harmillisia seurauksia. Liian moni on alkanut pelätä luontoa niin paljon, ettei uskalla edes tutustua – ymmärtämisen yrittämisestä puhumattakaan.

Luonnosta vieraantuminen tarkoittaaa kovin usein konkreettista vieraantumista luonnossa olemisesta.

Tiedättehän: metsään ei voi mennä, koska susi syö tai hirvikärpänen yrittää sitä. Sienimetsään eksyy saman tien, jos puhelimesta tyhjenee akku ja gps-yhteys menee samalla. Teltta kelpaa festareille, mutta ei kai kukaan täysijärkinen sellaisessa muuten nuku.

Eikä merelle voi mennä, ellei alla ole kaksion tai mieluummin kolmion kokoista venettä.

Meidän on annettu ymmärtää, että luonnossa on pidettävä samaa ”elintasoa” kuin kotona. Siksi veneessäkin on oltava suihku, kiertoilmauuni, viinikaappi ja laajakaistayhteys elokuvien suoratoistopalvelulla.

Alukset ovat niin täynnä elektroniikkaa, että rikki meneviä osia on loputtomiin. Samaan aikaan veneilijät ovat tulleet laitteistaan yhä riippuvaisemmiksi.

Kehityksen vuoksi veneet ovat yhä suurempia, eikä niillä pääse luonnonrannoille. Toisaalta niille ei halutakaan, koska rannassa pitää olla viiden tähden palvelut ilman riskiä merimetson näkemisestä.

Myös luonnon ennakoimattomuus on tullut vaikeaksi hyväksyä. Ja jos jotakin sattuu, jättikokoisia veneitä on hankala hallita.

Yhä useammalle veneily tuntuu muuttuneen vierasvenesataman laiturin vierellä kelluvan kesämökin kannella istuskeluksi. Isolla veneellä oma lähimeri ohitetaan hujauksessa.

Samalla esimerkiksi Rauman saaret ovat muuttuneet yhä autioimmaksi luonnossa liikkujista. Tällä on jopa luonnonsuojelullisia seurauksia, sillä kulkijoiden puutteessa perinteisesti avoimet paikat ovat nykyisin katajapusikkoa.

Jos saaristo ei olisi raumalaisille niin vieras, ehkä veden laadun raju heikentyminen tai esimerkiksi Järviluodon läjitysaltaan aiheuttama muutos saaristonäkymiin olisivat aiheuttaneet edes vähän keskustelua.