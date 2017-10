Työ muuttuu, ihminen ei

Kuva: Pekka Lehmuskallio

Robotiikka, automatisaatio ja esineiden internet vilisevät usein tulevaisuuden työstä puhuttaessa. Sanat itsessään saavat jo monet ajattelemaan muuta, koska ihminen haluaa uskoa, ettei sellainen kosketa minua. Robottien tuleminen vanhustyöhön tai itseohjautuvat kodinkoneet tuntuvat jonkin pienen joukon hössötyksiltä, kun samaan aikaan on olemassa aivan oikeitakin ongelmia.

Lähihistoriassa on kuitenkin lukemattomia esimerkkejä siitä, miten pienen ryhmän teknologiakehitykset ovat muuttaneet aivan jokaisen meidän maailmaa odottamattomalla tavalla. Kännyköiden yleistyminen muutti ihmisten välistä vuorovaikutusta aika- ja paikkariippumattomaksi, ja internet toi koko maailman jokaiseen kotiin.

1960-luvulla yleistynyt automatisaatio toi tehtaisiin koneet tekemään ihmisten työt. Nyt käsillä on seuraava murros – digitalisaatio. Sillä tarkoitetaan kokonaisvaltaista toimintatapojen uudistamista uusinta teknologiaa hyödyntäen. Suomeksi sanottua nykyisiin työtehtäviin tarvitaan jatkossa yhä vähemmän ihmisvoimaa.

Maailman talousfoorumin ennusteiden mukaan teollisuusmaista tuleekin katoamaan noin viisi miljoonaa työpaikkaa jo pelkästään vuoteen 2020 mennessä. Jokainen miettii, miten käy minun työpaikkani.

Tulevaisuudentutkijat vakuuttavat, että työ ei onneksi maailmasta lopu, mutta sen luonne voi muuttua radikaalisti. Organisaatioiden sijaan keskiöön nousee itse työ. Ammattinimikkeet menettävät merkitystään, kun päärooliin nousee ihmisen osaaminen.

Moni työ ei ole enää riippuvaista ajasta ja paikasta. Työn kansainvälistymisen myötä työnantaja voi olla tuhansien kilometrien päässä. Työntekijän on osattava siis itse johtaa itseään ja omaa työtään.

Työnantajaakaan ei ehkä enää perinteisessä mielessä ole. Kaiken tämän vuoksi jatkuva oppiminen ei ole enää joidenkin työntekijöiden hyve, vaan jokaisen pärjäämiselle välttämättömyys.

Työn murroksesta puhutaan nyt paljon. Tulevaisuutta voi kuitenkin vain ennustaa. Varmaa on kuitenkin se, että työn murros on satavuotiaan Suomen tulevaisuuden suurin haaste. Epävarmuutta voidaan hallita varautumalla. Koulutusjärjestelmää onkin päivitettävä vastaamaan tulevaisuutta. Kaikista ei voi tulla koodaajia, mutta jokaisen ymmärrystä siitä on syytä kehittää. Erityisesti on huolehdittava siitä, että työikäiset pysyvät muutoksessa mukana. Se edellyttää osaamisen monipuolistamista.

Työn tulevaisuutta visioitaessa esille nousee myös uhkakuvia, joissa työn määrä vähenee, väestömme valtaosan osaaminen ei enää vastaa työn vaateita ja työstä saatava toimeentulo jakautuu yhteiskunnassa yhä epätasaisemmin. Yhteiskunnallisesti onkin merkittävää ratkaista mahdolliset uudet eriarvoisuuspolut ja sellaisen toimeentulon malli, joka olisi kaikin tavoin kestävä.

Työ ei ole ainoastaan toimeentulon lähde. Moni menee mielellään töihin, ja tuntee olevansa työnsä kautta tarpeellinen. Työn merkitys onkin niin ylikorostunut, että työtön tai eläkeläinen kokee työelämästä pois jäätyään jäävänsä tahtomattaan sivuun yhteiskunnassa.

Toimeentulon ja osaamisen sijaan ehkäpä tärkeimmäksi kysymykseksi työn murroksessa nouseekin se, miten ihmiset sopeutuvat yhteiskuntaan, jossa työ ei ole elämän keskiössä. Mistä ihminen saa silloin kokemuksen merkityksellisyydestä ja osallisuudesta? Jos kiinnittyminen yhteiskuntaa ei tapahdu työn kautta, niin minkä kautta?

Jos tulevaisuus onkin monin tavoin epävarmaa, varmaa on kuitenkin ihmisen pysyvä tarve kokea olevansa hyödyllinen yhteiskunnassa ja tärkeä jollekin ihmisenä. Yhdessä asiassa ihminen on edelleen ylivertainen koneeseen verrattuna – toisen ihmisen kohtaamisessa. Vain ihminen osaa aidosti tuntea, koskettaa ja aistia. Vaikka työ siis muuttuu, ihminen ei.

Kirjoittaja on raumalainen kansanedustaja