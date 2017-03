Työnantajienkin pitäisi osata käyttäytyä

Abinuoreni on hakenut kevät-kesätöitä nyt 13 eri paikasta.

Useissa eri lähteissä nuoria opastetaan, kuinka hakea töitä fiksusti ja filmaattisesti. Mutta työnantajien pitäisi myös osata käyttäytyä.

Kokemukseni mukaan seuraavissa kohdissa lähes kaikilla työnantajilla on parannettavaa. Sama kuvio toistui myös viime kesänä.

Nuoren tiedustellessa töistä puhelimitse tai paikalla itse käydessä häneltä ei oteta edes nimeä ylös, vaan käsketään vain lähettää hakemus sähköpostitse.

Postista ei kiitetä tai kerrota, että se on saapunut (lukuun ottamalla suurten firmojen automaattivastausta lomakkeen lähettämisen jälkeen).

Valinta-ajankohtaa ei kerrota: ”Juu, tuossa maaliskuussa tai huhtikuussa, ehkä vasta toukokuussa” tai ”Eikun me vielä mietitään” vaikka on annettu ymmärtää, että töihin voidaan ottaa jo huhtikuussa.

Haastatteluajankohtaa ei kerrota.

Valitsematta jättämisestä ei ilmoiteta. Nuori kuulee tuttavien saaneen firmasta töitä, soittaa neljän päivän kuluttua kysyäkseen ja vastaus on ”Ai niin, me ollaan jo valittu työntekijät” tai ”Meillä on valinta vielä kesken”, vaikka valinta on suoritettu.

Lisäksi:

Palkan suuruutta nuori joutuu kyselemään aiemmin työpaikassa olleilta tuttavilta. Palkan saa tietää vasta sopimusta allekirjoitettaessa.

Tehdään nollasopimus, vaikka alustavien keskustelujen perusteella on annettu ymmärtää muuta. Nollasopimus ei mielestäni ole työsopimus.