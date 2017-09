Työturvallisuus on myös ammattitaitoa

Työssä käyminen on monille maailman ihmisille hengenvaarallista. Työstä johtuvia kuolemia sattuu vuosittain 2,8 miljoonaa.

Tämä tarkoittaa sitä, että päivittäin lähes 7 700 ihmistä menehtyy joko työtapaturman tai työhön liittyvien sairauksien vuoksi. Suomessa työtapaturmiin menehtyy vuosittain noin 30 henkilöä. Onnettomuudet sattuvat joko työpaikalla tai työmatkalla.

Suomessa työtapaturmia sattui vuonna 2014 yhteensä 124 000. Palkansaajille onnettomuuksia sattui noin 113 000 ja yrittäjille noin 10 500.

Viimeisimmät tilastot kertovat myös, että Posti- ja kuriiritoiminnassa tapahtuu eniten työtapaturmia suhteessa tehtyihin työtunteihin. Toisiksi yleisimpiä tapaturmat ovat rakennusalalla ja sahatavaran sekä puutuotteiden valmistuksessa.

Työtapaturmista ja työstä johtuvista kuolemantapauksista aiheutuvat kustannukset ovat 3,9 prosenttia koko maailman bruttokansantuotteesta, ilmenee Kansainvälisen Työjärjestön ILO:n tiedoista.

Vähintään neljän päivän poissaolon aiheuttaneita työtapaturmia sattuu maailmalla vuosittain noin 370 miljoonaa, joista Euroopassa 11 miljoonaa ja Suomessa 42 000.

Euroopassa ja Suomessa työtapaturmien määrät ovat kuitenkin lähteneet laskuun 2000-luvun alusta lähtien.

Yrityksissä on viime vuosina tehty paljon töitä työterveyden ja -turvallisuuden edistämiseksi. Esimerkiksi Raumalla Metsä Fibren tehdas on satsannut työturvallisuuteen runsaasti voimavaroja. Tehdas on valittu muun muassa turvallisimmaksi yksiköksi Suomessa.

Yhtiön työturvallisuuden johtaminen perustuu ennakoivaan työhön, jossa olennaista ovat henkilöstön turvallisuushavainnot, turvallisuuskierrokset ja tiedon jakamiseen tarkoitetut turvallisuusvartit. Rauman tehtaalla on palkittu myös vuodesta 2002 alkaen tehtaan Turvallisin tiimi.

Tehdas kehittelee edelleen uusia tapoja työturvallisuuskulttuurin vahvistamiseksi entisestään. Työturvallisuuden vaaliminen on osa ammattitaitoa.