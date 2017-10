Tyttöjä suojeltava pakkoavioliitoilta

Keskustelimme tiistaina 3.10.2017 Euroopan parlamentin täysistunnossa lapsiavioliitoista. Girls not brides –verkoston mukaan maailmassa elää 700 miljoonaa naista, jotka ovat avioituneet alle 18-vuotiaana. Islamilaisissa maissa avioliittoikä on yleisesti 10-18 vuotta, mutta esimerkiksi Saudi-Arabiassa ja Jemenissä ei ole alaikärajaa.

Itse kannatan täydestä sydämestäni lapsiavioliittojen lopettamista. Euroopassa ei voida enää sulkea silmiä lapsiavioliitoilta monikulttuurisiin arvoihin vedoten. Korostin omassa puheenvuorossani, että Eurooppaan saapuvilta on edellytettävä samanlaista ihmisoikeuksien kunnioitusta kuin eurooppalaisilta itseltään. Useissa puheenvuoroissa otettiin esille lapsivaimojen synnytyksiin liittyvät pysyvät ja vakavat vammat, samoin niihin liittyvät kuolemat. Pikkutytöt eivät ole kypsiä raskauksiin ja synnytyksiin!

Alaikäisten lasten suojelu pakkoavioliitolta pitäisi olla itsestäänselvyys aina ja kaikkialla. Suomestakin on lähetetty alle 18-vuotiaita maahanmuuttajataustaisia tyttöjä heidän vanhempiensa entisiin kotimaihin pakkonaitettavaksi. Tämä on täysin tuomittavaa toimintaa, jolta viranomaiset eivät saa sulkea silmiään. Nämä pakkoavioliitot pitäisi julistaa pätemättömiksi ja niiden järjestelijät pitäisi saada telkien taakse.

Lapsiavioliittojen estäminen on vaikuttava keino edistää pitkällä aikavälillä myös kehitysmaiden kehitystä ja padota pakolaistulvaa kestävästi. Tyttöjen koulutus on niitä harvoja tekijöitä, jotka on tutkimuksissa havaittu yli sukupolvien vaikuttavaksi investoinniksi köyhyyden vastaisessa taistelussa.

Lapsiavioliitot, vähäinen koulutus ja nopea väestönkasvu ovat sidoksissa toisiinsa. Onneksi jokainen meistä voi vaikuttaa lahjoittamalla rahaa järjestöille kuten Kirkon Ulkomaanavulle, joka kanavoi varoja mm. tyttöjen koulutukseen.

Pirkko Ruohonen-Lerner

Euroopan parlamentin jäsen, PS