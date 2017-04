Uimahallin rakentamisella on todellinen kiire

Rauman uimahalli vaatii välitöntä korjaustyötä (LS 11.4.). Rauma on jo saanut valtiontukea uuden uimahallin hankkeeseen, kuitenkaan lapiota ei vielä ole maahan polkaistu. Toistaiseksi.

Nyt havaittu rakennevika on otettava vakavasti ja uuden uimahallin suunnittelu ja sen jälkeen rakennustyö käynnistettävä heti. Aikaa ei ole hukattavaksi.

Raumalla on kuulemma olemassa uimahallin suunnitteluun nimetty toimikunta, jonka tulee edistää asiaa. Toivoakseni niin että aloittaa työnsä kuulemalla viipymättä tulevan hallin käyttäjiä.

En ole päässyt mukaan uutta hallia (uimahalli+monitoimihalli) valmistelevaan toimikuntaan vaikka olen tällä hetkellä kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan puheenjohtajana. Mielestäni ja muutaman muunkin mielestä lautakunnan pj:n tulisi voida olla mukana hankesuunnittelussa itseoikeutetusti.

Kesäkuussa työnsä alkavan valtuuston ensimmäinen ja pikaisin työ voisi olla juuri ko. liikuntapaikkojen rakentamisen konkreettinen käynnistäminen.

Uimahalli ja monitoimihalli palvelevat suuria liikkujamääriä ja näin edistää monen kuntalaisen hyvinvointia niin fyysisesti kuin henkisesti. Liikuntapaikkojen käyttö on sosiaalista ja edistää kuntalaisten yhteenkuuluvuutta, vauvasta vaariin ja muoriin.

Raumalaisen rakennuskohteen käynnistyminen parantaa myös työllisyystilannettamme. Työttömyysprosentti keikkunee 13:n paikkeilla.

On huomattavaa että aikaa on vähän, ja siitäkin on jo puolet kulunut...

Siis homma käyntiin.