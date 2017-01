Uskon tiedän tahdon!

Sloganit menee, Lukko pysyy, mutta pysyykö kannattajien usko?

Kukaan ei arvannut ennen kauden alkua, että useimmat ratkaisu-rooliin hankitut pelaajat loukkaantuvat ja ovat pitkään sivussa.

Eri viestimistä olemme saaneet lukea kovaa arvostelua Lukon johtoa, valmentajia ja pelaajia kohtaan.

Arvosteluun on vastattu, valmentaja on vaihdettu ja henkilövaihdoksia on tapahtunut, mutta suunta ei ole kääntynyt riittävästi.

Meillä kannattajilla on peiliin katsomisen paikka.

Pelaajat antavat varmasti kaikkensa kentällä, riippumatta siitä ovatko terveitä vai eivät. Meidän kannattajienkin on annettava kaikkemme.

Toivottavasti sinäkin lähdet hallille ja otat ystäväsi mukaan, näytetään joukkueelle, että olemme sen tukena huonoinakin hetkinä.

Vielä ei ole myöhäistä kääntää kurssia, tehdään se yhdessä nyt.