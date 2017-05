Uuden uimahallin sijainti ja synergiaedut

Uuden uimahallin sijaintipaikka on tulossa maanantaina kaupunginhallituksen käsittelyyn. Asiaa on valmisteltu ja mietitty kaikessa rauhassa ja kuntalaismielipiteitäkin asiasta on esitetty. Poikkeavista mielipiteistä huolimatta Karin kenttää pidetään lopulta edelleen ykkösvaihtoehtona, vaikka perusteluja mm. Hankkarin­tien laidalla sijaitsevan Kettukallion puolesta on esitetty.

Asia on tulossa päätökseen kuitenkin hätäisen oloisesti ja vailla laajempaa kansalaiskeskustelua. Uimahalli on suuri rakennushanke ja sen sijaintipaikan merkitys käyttäjille, kuin kaupunki- ja julkisuuskuvallemmekin, on harvinaisen suuri. Nyt uimahallia ollaan haluamassa rakentaa sen arvolle sopimattomaan ympäristöön, tunnelmaltaan lannistavalle paikalle. Tiettyjen synergiaetujen nimissä ollaan tinkimässä liiasta.

Karin kenttä ei vastaa uimahallin vaatimuksia viihtyisästä liikuntaympäristöstä, vaikka alueen kokonaiskehittämisen ja loppunäkymän miten visioisi. Vanhan merenlahden pohjan jättämä aukea plaani on ympäröity kaupungin vähimmin mieltä ylentävillä maisemilla. Teknisestikin vaativan rakennuksen sijoittaminen kyseiseen savimaahan on kömpelö ja tunnelmaltaan vastenmielinen ajatus.

Upea Kettukallio on nimensä mukaisesti vankkaa kallioperää ja ympäristönä on raikas kangasmetsä. Sinne sijoitettuna uimahalli nauttisi arvoisestaan ympäristöstä luoden liikuntakokemukselle tunnelmalliset puitteet. Puistokaavalla virkistysalueeksi merkityllä kalliolla sijaitsee Rauma Repolan vanha pururata, joka kuten alue kaikkiaankin, on jollain lailla unohdettu ja vajaakäytössä. Uimahallin sijoittaminen elävöittäisi koko alueen virkistyskäytön uuteen kukoistukseen. Se ei ole tunkeutumista puistoon ja luontoalueelle, vaan luonnon tuomista mielekkäällä tavalla lähemmäksi ihmistä.

Käytännön tutustuminen maastoon osoittaa, että Kettukalliolle hyvin mahtuu sekä uimahalli, että varaus suunnitellulle liikuntahallillekin. Alueen kulmassa, sijainnilla, jossa tällä hetkellä on lähinnä kulkukelvotonta suomaista maastoa + kalliolle joka jää liikuntareittien ulkopuolisille osuuksille, on hyvin tilaa rakentaa virkistys- tai maisema-arvojen vaarantumatta.

Kettukalliolle sijoitettuna ympäristö antaisi arkkitehtuurille eritasoiset mahdollisuudet Karin masentavaan kenttään verrattuna. Toki vaatimustaso ympäristön arvokkuuden johdosta toisaalta kohoaakin ja tämä tietysti maksaa. Julkiseen rakentamiseen on kuitenkin lopulta edullisinta ja taloudellisintakin sijoittaa, sillä hyvin perustetuilla, rakennetuilla ja myös arkkitehtuuriltaan tinkimättömästi suunnitelluilta ympäristöiltä ja rakennuksilta on myös lupa odottaa pitkäikäisyyttä. Tärkeintä silti on käyttäjäkokemus ja sen laatu.

Viimeinen huomio uimahallin suunnittelussa kiinnittyy kaupunkisuunnittelun trendeihin ja aatesuuntauksiin. Nykyajalle huutoa oleva kaupunkisuunnittelun keskittäminen ja tiivistäminen ei ole arvo ja filosofia sinällään kuin sen nyt epäilee nähtävän. Malli on luotu suuremmissa kaupungeissa jonka mittasuhteet eivät ole suhteutettavissa pieneen kotikaupunkiimme. Periaate ja etenkin trendiajattelu olisi lannistavin syy rakentaa uusi uimahallimme epäviihtyisään kompromissiympäristöön. Näin on tehty esimerkiksi Porissa.

Vaikuttaa, että kaupungin suunnitelmat perustuisivat olettamukseen, että kuntalaiset varmuudella haluaisivat halliratkaisussa päädyttävän halvempaan mahdolliseen vaihtoehtoon? Mutta onko näin? Asian päättämiselle tulisi antaa jatkoaikaa ja sen tulisi varmasti päätyä kaupunginvaltuustonkin käsittelyyn saakka.

Esa Luukko, kuntouimari