Uudenlaista säpinää torikeskusteluihin

Ulkoministeri ja Perussuomalaisten puheenjohtaja Timo Soinin sunnuntaina pudottama uutinen saa varmasti aikaan säpinää torikeskusteluissa.

Ministeriksi nousu on selkeästi silottanut Soinin terävimpiä särmiä ja tasoittanut ilmaisua.

Kiistaton tosiasia on, että puheenjohtajana Soini on omalla auktoriteetillaan ollut se voima ja liima, joka on kaitsenut hajanaista ja poliitikkojen lukuisista yksityistempauksista otsikoihin nousevaa ryhmää. Haasteita hänen seuraajaltaan ei tule puuttumaan.

Kaksikymmentä vuotta minkä tahansa yhteisön tai kansalaisliikkeen johdossa on pitkä aika. Perussuomalaiset jytkyyn nostaneesta Soinista muodostui puolueen kasvot ja ääni.

Hänen kiistattomaksi ansiokseen voidaan lukea puolueen nousun marginaalisesta populisti-ilmiöstä varteenotettavaksi hallituspuolueeksi.

Jokainen varmasti myöntää, etteikö hän joutunut työtä tekemään hartiavoimin.

Luopuminen ei tullut sittenkään yllätyksenä. Uupumisen ja vauhdin hiipumisen merkkejä on ollut havaittavissa jo jonkin aikaa.

Historia toistaa nyt itseään. Timo Soinin poliittinen innoittaja ja poliittinen profeetta, perussuomalaisten edeltäjän Suomen Maaseudun puolueen puheenjohtaja Veikko Vennamo jätti hänkin tehtävänsä kahden vuosikymmenen jälkeen.

Soini valitsi irtautumisensa ajankohdan huolellisesti. Tähän asti perussuomalaisilla ei ole vahvasti populistisena liikkeenä ollut isoja nimiä Soinin seuraajiksi.

Hallitusvallan ja aseman vakiintumisen myötä tilanne on muuttunut.

Maanantaina maltillisen populismin pääehdokkaaksi itseään luonnehtiva Sampo Terho ilmoittautui puheenjohtajakisaan.

Samassa yhteydessä puolustusministeri Jussi Niinistö jättäytyi pois ilmaisten tukensa Terholle.

Hänen valintansa toisi puolueen johtoon lähinnä tyylillisiä uudistuksia.

Europarlamentaarikko Jussi Halla-ahon nousu puolueen johtoon synnyttäisi myllerryksen myös sisältöön. Sen jälkeen istuvan hallituksen jatkotaival ei ainakaan helpottuisi.