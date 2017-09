Uusi Satakunta valetaan vahvalle perustalle huolellisella valmistelulla

Satakunnan maakuntavalmistelun vapaaehtoinen poliittinen ohjausryhmä kokoontui ensimmäisen kerran tiistaina 29.8. Satakunnan Kokoomus linjasi ensimmäisen poliittisen ohjausryhmän kokoukseen kolme kärkiteemaa, jotka ovat yhteistyö rajapinnoissa, osaava johtaminen ja hankintaosaaminen.

Yhteistyö uuden maakunnan ja kuntien välillä on elintärkeää, erityisesti suurten kaupunkiseutujen ja maakunnan osalta, jotta uudesta maakunnasta saadaan toimiva ja kehittyvä kokonaisuus. Satakuntalaisten elämää koskettavissa toiminnoissa hallinnolliset rajapinnat on saatava toimimaan niin, että palvelut sujuvat ihmisten näkökulmasta mutkattomasti.

Yhteistyön pitää toimia eri valmisteluelinten, maakuntaliiton, kolmannen sektorin sekä maakunnalle siirtyvän henkilökunnan ja asukkaiden välillä. Uudistuksen tarkoituksena on parantaa palveluja, siksi meidän tulee olla avoimia uusille käytännöille ja ottaa laajemmin käyttöön hyviksi todetut palvelumuodot.

Osaava johtaminen on avainasemassa sekä valmistelussa että uudessa maakunnassa. Sekä poliittisen että virkajohtamisen on oltava taitavaa, osallistavaa ja tuloksellista. Tarvitsemme johtamisen ammattilaisia, jotka ovat innostuneita, sitoutuneita ja välittömiä henkilöitä, viemään Satakuntaa eteenpäin myös valtakunnan tasolla.

Uudessa maakunnassa hankintaosaaminen on ratkaisevassa roolissa maakunnan tulevan palvelutarjonnan osalta. Tarvitsemme oman hankintaosaston, jossa on laaja-alaista hankintalain tuntemusta sekä yhteydet paikallisiin toimijoihin. Tärkeää on varmistaa pk-yritysten mahdollisuudet tulla huomioiduksi kilpailutuksissa ja näin olla mukana palveluntuottajina.

Valmistelua ohjataan ministeriöistä ja valtiolla on jatkossakin suuri valvova rooli maakunnan eri toiminnoissa. Toisaalta valtio toivoo maakunnilta toimivia käytäntöjä tiedostaen, että maakunnat ovat erilaisia. Satakunnan Kokoomus painottaakin, että huolellisella valmistelulla meillä on mahdollisuus vaikuttaa siihen millainen Satakunta on vuonna 2020. Saatu lisäaika pitää käyttää mahdollisimman tehokkaasti hyväksi.

Emilia Syväsalmi

Satakunnan Kokoomus, Puheenjohtaja

Juha Rantasaari

Satakunnan Kokoomus, Toiminnanjohtaja