Vaalimainoksen tuhrintaa

Torin laidalla olevaan ryhmäni vaalimainoksen kuvaani on joku innokas kansantaiteilija lisännyt muutamia itseltänikin toistaiseksi tiedostamattomia ominaisuuksia.

Sarvien lisäyksellä taiteilija halunnee kuvata sitä ahkeruutta ja päämäärätietosuutta, jolla vanha vihtahousu on jo tuhansia vuosia toiminut. Toiminta on ollut myös ilmeisen älykästä, koska ura on jatkunut menestyksellä jo näin kauan.

Puurtaminen on hieno asia sinänsä, sillä ilman jatkuvaa työskentelyä ei menestystä tule. Tuloksista voinkin sitten olla jo eri mieltä, samoin kuin keinoista, joilla tuloksiin pyritään.

Oma toimintani tähtää aivan toisenlaisiin päämääriin kuin vanhan vihtahousun. Yhteiseksi hyväksi. Hyvän elämän aineksien tarjoamiseksi mahdollisimman monelle.

Viiksimuoti vuosikymmenten takaa tuo mieleen saksalaisen järjestelmällisyyden ja tehokkuuden, jotka ovat myös tämän päivän hallinnoinnin ja yrityselämän kulmakiviä. Näitä ominaisuuksia tarvitaan myös kunnallispolitiikassa, joten otan tuon lisäyksen jopa pienenä kehaisuna pitkästä toiminnastani siinä.

Tosin joudun jälleen toiminnan sisällön puolesta toteamaan, että arvomaailmastani johtuen toiminnan lopputulos on toivottavasti täysin toisenlainen kuin piirtäjän esikuvana olleen henkilön. Ihmisten hyvinvoinnin nopean lyhentämisen sijasta tähtään sen laajaan pidentämiseen.

Lopuksi voinen hieman ylpeänä todeta, että taiteilija ei pitäne ehdokasta minään nyhverönä, koska näillä lisäyksillä ryydittäen kehottaa äänestäjiä kiinnittämään huomionsa tähän persoonaan. Saksalaisesta räjähtävästä nopeudesta toiminnassa voi kyllä kuka tahansa ottaa oppia.

Edellä mainittuun pohjaten ei liene tarpeen nostaa asiaa enempää tikun nokkaan, vaikka lisäysten tekeminen ei kuulemma olekaan lain mukaan asiallista. Siispä sulkeudun suosioonne, joka lienee laajaa, lämmintä ja hyväksyvää…

Kuntavaaliehdokas (sd.), Rauma