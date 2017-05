Vääriä väitteitä hallintarekisteriasiasta

Hallitus tyrmäsi yksimielisesti hallintarekisterin Suomessa. Edelliset hallitukset, joissa olivat mm. nykyiset oppositiopuolueet Sdp, vihreät ja Vasemmistoliitto, hyväksyivät syyskuussa 2014 voimaantulleen EU-arvopaperikeskusasetuksen, joka sallii omistustietojen salailun. EU-parlamentissa yksi suomalaismeppi sai siihen loppuvaiheessa poikkeussäädöksen (art. 38:5), jolla Suomi sai oikeuden kieltää hallintarekisterin Suomessa ja luvan säilyttää nykyisen julkisen arvo-osuusjärjestelmän.

EU:n arvopaperikeskusasetus sallii hallintarekisterit muissa EU-maissa. Suomen eduskunta ei voi kieltää niitä muissa jäsenmaissa eikä voi estää suomalaisia käyttämästä rekistereitä ulkomailla. EU-asetus on ns. liittovaltiosäädös, joka sitoo sellaisenaan jokaista jäsenmaata. Kansallinen laki on säädettävä asetuksen mukaiseksi. EU-asetus on EU-tuomioistuimen ratkaisujen perusta.

Eduskunnan 17.5.2017 hyväksymä laki on tosiasiassa niin tiukka kuin ”kehno” EU-asetus mahdollistaa. Opposition ja eräiden muiden väitteet siitä, että Suomi voisi kieltää hallintarekisterit ulkomailla tai suomalaisilta ulkomaisten hallintarekisterien käytön tai niiden käyttö säädettäisiin julkiseksi, on väärän tiedon levittämistä. Tätä EU-asetus ei salli. Hallitus käyttää art. 38:5 poikkeusta täysimääräisesti.

Lailla oli kiire, koska jo lähes kolme vuotta voimassa ollut EU-asetus vaatii mm. Suomen arvopaperikeskukselle uuden toimiluvan. Lailla pitää säätää luvan käsittelijä ja myöntäjä.

Eduskunta hyväksyi lain yhteydessä lausumia. Ne ovat poikkeuksellisen kireitä. Neuvottelin ne pääministerin ja valtiovarainministerin kanssa. Kuulimme tietysti parhaita asiantuntijoita.

Ensimmäisessä lausumassa vaaditaan, että hallitus antaa eduskunnalle tulevan kesäkuun loppuun mennessä lakiesityksen, jolla ulkomailla hallintarekisterissä olevien suomalaisten osakkeiden tuotosta peritään 50%:n ennakkovero Suomen valtiolle. Jos osingon saaja haluaa ”ylimääräisen” vero-osuuden itselleen, tämän on hakemuksessaan annettava tietonsa Suomen veroviranomaiselle. Jos ei hae veron palautusta, rahat jäävät Suomen valtiolle. Raju vero tekee ulkomailla hallintarekisterin käytön tiedot salaamalla täysin kannattamattomaksi. Tämä on todella tehokas keino. Siitä voi seurata tutkinta, jos on aihetta epäillä rikollista toimintaa. Tämä myös helpottaa harmaan talouden selvittämistä, koska poliisi voi keskittyä tunnistamattomiin osingonsaajiin.

Toisessa lausumassa eduskunta vaatii, että listaamattomien yhtiöiden osakkeiden hallinnointi ulkomailla hallintarekisterissä kielletään. Tämä takaa sen, ettei keinottelu näillä ole mahdollista.

Oppositio, jonka ministerien myötävaikutuksella salailun salliva EU-asetus vuonna 2014 säädettiin, ei vastalauseessaan esittänyt vaihtoehtoa hallituksen esitykselle. vaikka aikaa oli yli vuosi.

Lakia arvostelevat unohtavat sen, että automaattinen tietojenvaihto valtioiden viranomaisten välillä on vuoden 2014 jälkeen laajentunut ja laajenee koko ajan voimakkaasti. Nyt jo viranomaiset vaihtavat automaattisesti tietoja lähes 100 valtion kesken, mukana mm. kaikki EU-maat ja tärkeät veroparatiisialueet. Esimerkiksi jos joku myi osakkeensa eilen miljoonalla eurolla, tänään ostajalle maksetaan 0,1 miljoonan euron osingot ja myyjä ostaa osakkeet takaisin huomenna 0,9 miljoonalla eurolla, Suomen viranomainen saa tiedot 0,1 miljoonan euron tilin muutostapahtumasta ja verottaa siitä automaattisesti lakiemme mukaan. Veronkierto on estetty.

Lisätietoa tietojenvaihtosopimuksista löytyy vero.fi –palvelusta avainsanoilla FATCA, CRS ja DAC2.

Hallitus ei salli Suomessa hallintarekisteriä. Meillä säilyy nykyinen avoin arvo-osuusjärjestelmä. Uusi laki, siihen eduskunnan yksimielisesti lisäämät velvoittavat lausumat ja laaja automaattinen tietojenvaihto valtioiden ym viranomaisten kesken merkitsevät sitä, että veronkiertoa, rahanpesua tai muuta harmaata taloutta harjoittavien kiinnijäämisriski kasvaa nykyisestä eikä vähene kuten on väärin väitetty.

Asia on monimutkainen kansainvälisine sopimuksineen ja EU-säädöksineen. Erityisen valitettavaa on se, että tämän asian käsittelyn yhteydessä on eri tahoilta esitetty puutteellisia ja jopa täysin vääriä väitteitä. Lopputulos turvaa Suomen ja suomalaisten edut niin hyvin kuin on mahdollista.

Toimi Kankaanniemi

Kansanedustaja, Perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja

---

toimi.kankaanniemi@eduskunta.fi

Puh. 050 5113075