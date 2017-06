Valinnanvapauden nuiva Suomi

Kuva: Pekka Lehmuskallio

Suomalaiskansallisen perinteen mukaan kesä on nyt alkanut! Suomihan meni perinteisesti kiinni juhannuksena.

Vaan taitavat monet vielä ahertaa tälläkin viikolla. Syyllinenkin tiedetään: EU. Siellä lomat alkavat vasta heinäkuun lopulla ja jatkuvat elokuun loppupuolelle. Sitä rytmiä seuraavat jo monet suomalaisetkin yritykset.

Ehkä EU on syyllinen koko kesän siirtymiseen kohti syyskuuta. Meteorologi sanoi radiossa, että parin vuosikymmenen tilastoja voisi tulkita niin, että kesäkuu on muuttunut vähän viileämmäksi ja elo-syyskuu lämpimämmäksi.

Pitääkö tuo tieto paikkansa? Ei välttämättä, mutta ei se haittaa. Nykyään ei faktalla ole niin väliä.

TV:n ajankohtaisohjelman kommentaattori tiivisti asian ennen juhannusta sattuvasti suunnilleen näin: ”Riippumatta siitä, pitävätkö tiedot paikkansa, Sipilän on ajautunut kestämättömään tilanteeseen”.

Puhe oli niistä väitteistä, joiden mukaan Sipilä ja Orpo itse asiassa juonivat Soinin kanssa perussuomalaisten puolueen hajoamisen.

Suomi on ollut nyt muutaman päivän aika hiljainen – juhannuksen kunniaksi – mutta arjen alkaessa puhetta tulee taas riittämään.

Olen aiemminkin esittänyt huoleni siitä, että me olemme kadottamassa kyvyn ja halun ymmärtää toinen toisiamme. Poliittinen kieli on koventunut. Sosiaalisessa mediassa velloo someraivo ja arjen kontakteissakin väärinymmärrys tuntuu houkuttelevan liian monia.

Mikä tähän on johtanut? Kumpi on muuttunut enemmän – me ihmiset vai käyttämämme kieli - jota ei enää ymmärretä?

Vaikea sanoa, mutta väitän, että kieltä käytetään yhä enemmän vallan välineenä. Tavallisia ihmisiä huijataan uudisilmauksilla ja hämätään uusilla termeillä.

Viimeaikaisia muotisanoja on monia, kuten ”jakovara”, ”kestävyysvaje” tai ”valinnanvapaus” – politiikan sanoja kaikki.

Esimerkiksi valinnanvapaus liittyy paitsi sote-uudistukseen myös eduskunnassa käsiteltävänä olevaan alkoholilain uudistukseen.

Sotessa sen väitetään johtavan nopeampaan, tehokkaampaan ja parempaan terveydenhoitoon.

Alkoholipolitiikassa sanan taas väitetään ohjaavan suomalaisia kohti eurooppalaista alkoholinkäyttöä.

Näin juhannuksen jälkeen voisi skeptisesti sanoa, että taisimme menettää tämän viikonvaihteen aikana toistakymmentä ihmishenkeä, ainakin osittain juuri alkoholin valinnanvapauden takia.

Viime vuonna juhannuksena kuoli 14 ihmistä, monet kännissä.

Alkoholipolitiikan ”valinnanvapauden” lisääminen on monen asiantuntijan kauhistus, eikä ihme, kuoleehan Suomessa vuosittain noin 2 000 ihmistä alkoholin aiheuttamiin sairauksiin ja ongelmiin.

Viinan haittavaikutusten kustannukset taas vaihtelevat laskutavasta riippuen 2–14,5 miljardin euron haarukassa!

Vähän vielä lisää noista uusista sanoista, joilla meitä hallinnoidaan ja osittain myös tarkoituksellisesti johdetaan harhaan. Monet sanoista ovat syntyneet maahanmuuttoa vastustavien luomina.

Olemme viime kuukausina kuulleet väsymykseen asti mm. sanat ”nuiva” ja ”maahanmuuttokriittinen”. Ne ovat korvanneet sanat ”vastustaa”, ”vastustaja”, ”suhtautua erittäin kielteisesti”.

Eniten minua harmittaa, että sanat ”isänmaallinen” ja ”kansallismielinen” on kaapattu äärioikeistolaiseen ja jopa rasistiseen käyttöön.

Kesä tuskin hiljentää kokonaan Suomessa käytävää sisäpoliittista keskustelua, mutta hyvä meidän maailmanmenoa seuraavien olisi jo nyt alkaa valmistautua syksyn koitoksiin.

Silloin alkaa kuuma työmarkkinasyksy, jossa vastakkain ovat hallitus ja vasemmisto tukenaan ammattiyhdistysliike.

Ja syksyn mittelöä seuraavat presidentinvaalit ja maakuntavaalit ja niihin liittyvät kampanjat!

Jotta me selviäisimme vähimmillä vammoilla loppuvuodesta, annan ohjeeksi jo nyt kirjallisuudentutkija Lasse Koskelan kommentin, jonka hän lausui eräässä Ylen haastattelussa: ”Jos ihmisten kielitietoisuus ei tulevaisuudessa lisäänny, he ovat entistä helpommin johdateltavissa ja hallittavissa.

Jos emme osaa asettaa kieltä kyseenalaiseksi, kiistää sitä ja väittää vastaan, meitä viedään kuin pässiä narussa”.

Kirjoittaja on Ugista kotoisin oleva viestintä­ammattilainen, joka työskenteli viimeksi SPR:n viestintäjohtajana.