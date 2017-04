Valoisa tulevaisuus rohkeilla päätöksillä ja sydämellä

Rauma on panostanut rohkeasti yritysten edellytyksiin sijoittua kaupunkiimme ja se on positiivisessa valossa huomattu myös muualla. Näiden hyvien tulevaisuuteen katsovien päätösten kautta Rauma on varmasti kaupunki, johon halutaan tulla.

Samalla on kuitenkin myös muistettava tehdä rohkeita päätöksiä kaupunkimme aivan pienimpien asukkaidemme puolesta ja huolehtia laadukkaista kasvatus- ja opetuspalveluista, joita varmasti tulevaisuudessa kysytään yhä enemmän.

Rauma voi valinnoillaan olla vetovoimainen ja lapsi- ja perheystävällinen kaupunki, joka huolehtii päiväkodeista ja kouluista, niiden kunnosta ja riittävistä resursseista siten, että turvallinen arki ja oppimisen ilo voivat säilyä taloudellisesti epävarmoinakin aikoina.

Se tarkoittaa osaavan ja koulutetun henkilöstön riittävyyttä ja oikea-aikaisten tukipalvelujen saamista silloin, kun ne ovat lapselle tarpeellisia. On tärkeää, että jokainen lapsi saa aidosti tukea ja kannustusta oman kasvamisen ja oppimisen polkunsa varrella riittävän pienissä koululuokissa ja lapsiryhmissä.

On uskallettava panostaa lasten hyvinvointiin ja heille tärkeisiin palveluihin, sillä kotien lisäksi juuri niiden kautta luodaan perustaa, jolta ponnistetaan myöhemmin kohti jatko-opintoja ja työelämää. Rohkeus investoida kaupunkimme kaikkein pienimpien asukkaiden palveluihin on valinta, jonka arvoa ei mitata vain rahassa. Se maksaa itsensä varmasti takaisin ja on samalla korvaamattoman tärkeää jokaisen lapsen arjessa.

Pienimpien asukkaidemme rinnalla on tärkeä huolehtia myös raumalaisesta vanhemmasta sukupolvesta, joka on ollut mukana rakentamassa kaupunkiamme aikaisemmin. He tarvitsevat nyt vuorostaan huolenpitoa meiltä nuoremmilta. On meidän tehtävämme huolehtia, että he saavat tarvitsemansa oikeanlaisen hoidon ja mahdollisuuden aidolle kohtaamiselle ja läsnäololle ilman jatkuvaa kiirettä.

kuntavaaliehdokas (kd), Rauma