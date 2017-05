Valtapaikat jaettu, itse työ voi alkaa

Kuntavaaleista ehti kulua pitkälle kuudetta viikkoa ennen kuin Raumalla saatiin luottamuspaikkojen jako selväksi.

Useita yrityksiä vaadittiin, mutta lopulta torstai-iltana syntyi neuvottelutulos.

Hyvä niin, koska kuten yleisesti tiedetään, laihakin sopu on lihavaa riitaa parempi.

Neuvottelujen hedelmä poikkeaa Raumalla totutusta. Näin osasi moni odottaakin, kun ennakkoon oli tiedossa uuden liittouman, koalitio 22 synty.

Jako ei siten tapahtuisi vanhalta pohjalta, jossa SDP ja kokoomus valikoivat parhaat paikat ja muut noukkivat muruset.

Paikkajaon lopputuloksessa näkyy varsin selvästi viiden puolueen yhteenliittymän olemassaolo.

Nyt haluttuja puheenjohtajan nuijia meni muillekin kuin suurimmalle ja toiseksi suurimmalle puolueryhmälle.

Vaalitulostaan vaikuttavamman paikan sai esimerkiksi pieni, vain 2 edustajan kristillisdemokraatit sivistysvaliokunnan puheenjohtajuuden muodossa.

Koalition voimasta johtuen SDP menetti vallanpaikkoja.

Ei siis ihme, että muiden nuottien mukaisesti sujunut jakopeli oli vaikea paikka vaalivoittoa vasta juhlineelle puolueelle.

SDP:ssä saattaisi olla myös aihetta itsetutkiskeluun. Neuvottelujen aikaan kulki puheita, että joissakuissa iso kannatus olisi saanut aikaan korskeitakin sävyjä. Sellaiseen ei kenellekään pitäisi olla varaa, päinvastoin, saadun luottamuksen tulisi tehdä nöyräksi.

Koalition edustajienkin on syytä palailla pikaisesti arkeen nyt, kun osaset ovat loksahtaneet kohdalleen sen esittämältä pohjalta. Henkseleiden paukutteluun ei sovi käyttää aikaa.

Erittäin tärkeää on, että paikkasovun jälkeen luottamushenkilöt pääsevät tarttumaan työhönsä toden teolla. Sitä on jatkettava, missä on ennenkin onnistuttu: päätösten tekemisessä Rauman hyväksi yli puoluerajojen.