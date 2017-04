Vanha Rauma is alive and kicking!

"Emme koe Vanhaa Raumaa näivettyneeksi eivätkä tyhjät liiketilat kerro koko totuutta alueen toiminnasta", painottavat kirjoittajat. Kuva: Esa Urhonen

Haluamme vastata Vanha Rauma -yhdistyksen uutiseen Satakunnan Kansassa, jossa mainittiin mm. että: ”Yhdistyksen huoli on, että puukaupunginosan elinkeinoelämän vireys ja Unescon maailmanperintöarvon keskeisenä osuutena on näivettymässä, jos jotain ei tehdä” (SK 31.3.).

Päinvastoin kuin yhdistys lehdessä kertoo, pidämme Vanhaa Raumaa ja sen yrityksiä elinvoimaisina ja virkeinä. Raumalla on jo asiakkaita palveleva kauppakeskus, Vanha Rauma, jonka senkin täytyy elää ajassa ja kehittyä. Vanha Rauma ei ole ollut tällainen mitä se nyt on vuosisatoja sitten.

Uusi kauppakeskus puukaupunginosan rinnalla houkuttelee kaivattua ostovoimaa ja toimii vanhan kaupungin ohella vetovoimatekijänä erityisesti nuorille ja lapsiperheille. Vanha Rauma on meille tärkeä ja se on ykköskohde Raumalla – se ei kuitenkaan tarkoita, etteikö sen rinnalle voisi nostaa muita houkutuksia.

Samalla muistutamme, että vaikka Vanhan Rauman erityisroolia ei kukaan kiellä, käsittää keskusta muunkin kuin pelkän vanhan kaupungin. Esimerkiksi Valtakadun, Nortamonkadun, Kalliokadun ja Keskuspuiston alueelta löytyy vahvoja yrityksiä, jotka nekin kuuluvat keskustaan.

Emme koe Vanhaa Raumaa näivettyneeksi eivätkä tyhjät liiketilat kerro koko totuutta alueen toiminnasta. Terveeseen liiketoimintaan kuuluu yritysten toiminnan kehittyminen ja esimerkiksi toimipaikan muuttuminen. Yrityksillä on myös oma elinkaari – se, että joku liike lopettaa toimintansa, ei automaattisesti ole Vanhan Rauman syy. Jos kaikki liiketilat olisivat täynnä, tarkoittaisi se useimmiten korkeampaa vuokratasoa.

Kuluttajakäyttäytyminen on murroksessa ja se vaikuttaa kaikkiin yrittäjiin, tulee Raumalle kauppakeskusta tai ei. Verkkokauppa ja asiakkaiden tarpeiden entistä nopeampi muuttuminen aiheuttaa haasteita erityisesti kivijalkaliikkeiden valikoimalle ja palveluille. Vanhan Rauman kohdalla puhuttavat aina aukioloajat, joista käymme keskustelua ja mietimme uudistuksia jäsenistön kanssa.

Rakastunut Raumaan -kauppiaat toimivat keskustan alueella ja jäseninä meillä on 94 yritystä. Toiminnan tarkoituksena tukea yritysten toimintaedellytyksiä, elävöittää keskustaa mm. erilaisin tapahtumin. Rakastunut Raumaan -kauppiaat ovat itsenäisiä yrittäjiä, jotka toimivat verkostossa keskustellen, vaihtaen ajatuksia ja ideoiden uutta. Toiminta on vireää ja siitä osoituksena on mm. kasvanut jäsenmäärä alkuvuodesta yli kymmenellä.

Rakastunut Raumaan -kauppiaiden toiminnan taustalla on myös Rauman kaupungin ja Rauman Yrittäjät ry:n välinen yhteistoimintasopimus, jolla kaupunki on luovuttanut keskustan alueen hallinnoin yrittäjäjärjestölle. ”Tavoitteena on yhteistyössä ylläpitää ja kehittää kaupunkikeskustan palveluja. Sopijapuolet haluavat lisätä alueen merkitystä kaupallisena keskuksena ja yleisötapahtumien pitopaikkana”.

Vaikka Vanhan Rauman erityisroolia ei kukaan kiellä, käsittää keskusta muunkin kuin pelkän vanhan kaupungin.

vs. toiminnanjohtaja Rauman Yrittäjät ry

tapahtumakordinaattori Rauman Yrittäjät ry ja Rakastunut Raumaan -kauppiaat

Rakastunut Raumaan -kauppiaiden kaupan toimikunnan puheenjohtaja