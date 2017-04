Vapaa-ajattelijat vastaavat

Nimimerkki ”Kastettu ja rokotettu” esittää vakaumusten tasa-arvo ry:stä (VaTa) ja vapaa-ajattelijoista väitteitä (LS 10.4.), joita haluamme kommentoida.

Vapaa-ajattelijat ajavat ihmisten yhdenvertaisuutta ja uskonnottomien ihmisten asioita. Suomessa uskonnoilla ja varsinkin evankelis-luterilaisella kirkolla on merkittäviä etuoikeuksia verrattuna uskonnottomiin vakaumuksiin. Näistä etuoikeuksista keskeisimpiä ovat julkisoikeudellinen asema ja verotusoikeus.

Vapaa-ajattelijat kritisoivat näitä valtiokirkollisia etuoikeuksia, mutta puolustavat ehdottomasti ja yksiselitteisesti ihmisten uskonnonvapautta, oli kysymys sitten kristinuskosta, islamista tai uskonnottomuudesta.

Kirjoittaja näyttää pelkäävän jonkinlaista islamilaista vallankumousta Suomessa (ilmeisesti) maahanmuuton ja kirkosta eroamisen takia, kun muslimien määrä muka ylittää kristittyjen määrän lähivuosikymmeninä.

Suomen ev.lut.kirkossa on noin 4 miljoonaa jäsentä, ortodoksisiin kirkkoihin kuuluu n. 62 000 ihmistä ja lisäksi muihin kristillisiin ryhmiin kuuluu yli 100 000 jäsentä. Muslimitaustaisia lienee noin 65 000, joista tosin islamilaisiin yhdyskuntiin kuuluu alle 15 000 ihmistä. Näistä luvuista käy ilmi, että kirjoittajan väite on täysin epärealistinen.

Toinen asia on, että muslimimaista tulevista siirtolaisista osa on paennut juuri ankaria islamilaisia vallanpitäjiä. Osa on sitä paitsi luopunut koko islamista. Luopujien määrästä on vaikea saada luotettavaa tietoa, mutta Internetissä on merkkejä siitä, että näitäkin on (ks. Suomen exmuslimit netistä). Eivät tällaiset ihmiset ryhdy ajamaan minkään sharia-lain käyttöönottoa Suomessa.

Suomessa on uskontokuntiin kuulumattomia ihmisiä yli 1,3 miljoonaa. Määrä lisääntyy vuosittain noin Rauman väkiluvun verran. Heidän asiallaan vapaa-ajattelijat ovat.

Satakunnan vapaa-ajattelijat ry