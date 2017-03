Varhaiskasvatus ja koulutus kunniaan

Varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa on tärkeää, että palvelut sijaitsevat lähellä lasten ja nuorten kotia.

Raumalla on kattava päiväkotiverkosto, se on sijoittunut aika tasaisesti eri puolille kaupunkia. Rauma on muutenkin liikenteellisesti aika hyvin saavutettavissa oleva sopivan kokoinen kaupunki. Täällä pääsee myös pyöräillen aika hyvin perille.

Varhaiskasvatus on lapsen kehittymisen kannalta erityisen merkittävää. Varhaiskasvatukseen panostaminen on sekä kansantaloudellinen arvovalinta että sijoitus ihmisten hyvinvointiin. Varhaiskasvatus tasoittaa perhetaustoista aiheutuvia eroja ja parantaa oppimisen taitoa.

Rauman kaupunki on heikentänyt varhaiskasvatuksen laatua rajaamalla lasten subjektiivista päivähoito-oikeutta perheissä, joissa vanhempi on työttömänä tai hoitovapaalla. Mielestäni Rauman tulee palauttaa subjektiivinen päivähoito-oikeus kaikille lapsille. Jokaisella lapsella tulee olla yhtäläinen oikeus varhaiskasvatukseen. Periaate tukee perheiden valinnanvapautta ja lasten tasa-arvoa.

Kaikille yhteinen ja laadukas koulutus on tärkein vahvuutemme ja ylpeydenaiheemme. Vasemmistoliitto haluaa, että jokaisella on mahdollisuus edetä elämässään koulutuksen avulla niin pitkälle kuin mahdollista. Taloudellisen lamankin aikana varhaiskasvatukseen ja opetukseen panostaminen tulee olla ykkösasia.

Raumalla on pidettävä huolta, että lukio-opetus säilyy, ammatillinen koulutus säilyy ja vahvistuu. Raumalla on erittäin tärkeää luoda edellytykset OKL:n pysymiseen Raumalla. Opetuksen hyvästä tasosta on jatkossakin pidettävä huolta. Myös Raumalla pitää taata, että opettajilla on riittävästi aikaa oppilailleen.

Tuleva maakuntauudistus ei vaikuta kunnan tehtäviin opetuksessa eikä varhaiskasvatuksessa. Sivistysasioista tulee tulevaisuuden kunnassa merkittävä toimiala, ja siihen pitää panostaa myös Raumalla.

Kuntavaaliehdokas (vas.), Rauma