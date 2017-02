Varsinais-Suomi näyttää tietä

Työvoimaa tarvitaan mittavien risteilijätilausten ja Valmet Automotiven tuotannon laajenemisen myötä Mercedes-Benz GLC-katumaasturimallilla.

Rauma Marine Constructionsilla eli RMC:llä on aiesopimus neljän monitoimikorvetin rakentamisesta.

Turun telakka ja meriklusteri tarvitsevat seuraavan viiden vuoden aikana ainakin noin 7 000 uutta henkilöä.

Tietojeni mukaan autotehtaalla jo juhannukseen mennessä tarvitaan 1 500 uutta autonvalmistajaa ja vuoden loppuun mennessä kokonaistarve on 2 000 lisähenkilöä ehkä ylikin.

Työpaikkojen määrä on laskenut tasaisesti Varsinais-Suomessa vuodesta 2011. Vuoden 2014 loppuun mennessä työpaikkoja oli hävinnyt melkein 10 000 niiden määrän ollessa samalla tasolla vuonna 1999. Maakunnan asukasluku on samana aikana kasvanut lähes 30 000 asukkaalla, joten työpaikkakehitys on ollut todella karua.

Varsinais-Suomen seutukunnista Vakka-Suomessa on ainoana seutukuntana viimeaikainen kehitys ollut nousujohteista.

Suurimpana positiivisena haasteena on julkissektorilla puuhastelusta siirtyminen aitoon, rakentavaan ja tulokselliseen kumppanuuteen ja yhdessä tekemi-seen.

Koulutusuudistuksen kokonaisuus pitää sisällään uusia ratkaisuja sekä insinöörikoulutukseen, DI-koulutukseen, toisen asteen ja aikuiskoulutukseen että koulutusta ja tutkimusta tukeviin rakenteisiin.

Laitilassa Länsirannikon Koulutus Oy Winnova laajentaa perustutkintoa kone- ja tuotantotekniikan suuntaan nivellettynä Valmet Automotiven tarpeisiin. Kyse on uudesta koulutusohjelmasta 15 peruskoulunsa päättävälle nuorelle ja kolmelle tulevalle ylioppilaalle.

Keskeinen fakta on, miten Varsinais-Suomen ja eteläisen Satakunnan vahva talouskasvu saadaan maksimaalisesti hyödyttämään koko Suomen talouden ja elinvoimaisuuden kasvua.

WinNovan johtokunnan puheen-johtaja ja hallituksen jäsen, Laitilan kaupunginvaltuutettu (kesk)