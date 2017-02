Vastaus kysyjälle: tätä on sote

Mielipidekirjoituksessaan (LS 13.2.) nimimerkki Sotekyllästynyt kysyi mitä on sote.

Sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistaminen ja sen seuraaminen on Suomessa ollut ja on edelleen kestävyyslaji. Uudistuksen tärkeimpiä tavoitteita on siirtyä sairaalakeskeisestä toimintatavasta vahvempiin peruspalveluihin ja samalla helpottaa peruspalveluihin pääsyä.

Peruspalvelu voi tulevaisuudessa olla esimerkiksi kännykkään ladattava sovellus, jolla voi tehdä omista oireistaan arvion, saada hoito-ohjeen tai tarvittaessa ajan ammattilaisen tapaamiseen

Nyt valmisteilla olevasta uudistuksesta on saatu valmiiksi järjestämislaki. Tiedämme että maassa on 18 maakuntaa, joilla on järjestämisvastuu sosiaali- ja terveyspalveluista.

Kiireellistä apua annetaan laajan päivystyksen sairaaloissa, joista raumalaisia lähimpänä on Satakunnan keskussairaala.

Valinnanvapaus-lainsäädäntö on parhaillaan lausuntokierroksella. Emme siis tiedä vielä tarkalleen, minkälainen valinnanvapausmalli Suomeen lopulta tulee.

Satakunnassa uudistusta valmistelevat kaikki kunnat yhdessä Satasote-nimellä. Uudistuksen tavoitteet voidaan kiteyttää seuraavanlaiseksi listaksi:

1.Palvelut sovitetaan asukkaiden tarpeen mukaisiksi kokonaisuuksiksi

2.Asukkaat vaikuttavat ja valitsevat

3.Monipuolinen palvelurakenne ja ammattitaitoinen henkilöstö asukkaan hyvinvoinnin tukena

4.Palvelut tarjotaan fiksusti ja rahat riittävät

5.Digitalisoitu arki: sähköiset, mukana kulkevat palvelut

Mitä raumalaiset tästä hyötyvät?

Satakunnan toiseksi suurimpana kuntana Raumalla on varmasti jatkossakin laajat ja monipuoliset sosiaali- ja terveyspalvelut.

Pidän todennäköisenä, että Raumalla toimii tulevaisuudessa maakunnan sote-keskuksen lisäksi myös yksi tai useampi yksityinen sote-keskus. Valinnanvapaus antaa mahdollisuuden äänestää ns. jaloillaan. Jos yhdestä keskuksesta annettu palvelu ei omasta mielestä ole asianmukaista, voi keskuksen vaihtaa.

Lakiluonnoksessa vaihtaa voi vuoden kuluttua edellisestä valinnasta. Odotettavissa on, että ainakin terveydenhuollon peruspalvelujen tarjonta kasvaa ja hoitoon pääsy helpottuu. Säästöjä odotetaan syntyvän, kun hoitoon hakeutuminen helpottuu, sinne pääsee ajoissa ja tämä johtaa erikoissairaanhoidon käytön vähenemiseen.

Sosiaali- ja terveyspalvelut ovat laaja kokonaisuus, yksityiskohtia on tuhansia. Nykyjärjestelmä on rakentunut kymmenien vuosien kuluessa. Maakunnat ottavat järjestämisvastuun 1.1.2019.

Toimintaa ohjaavat lait ovat vielä suurelta osin valmistelussa. Satasote jatkaa yhdessä tekemistä kaikkien satakuntalaisen sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamiseksi fiksusti 1.1.2019 alkaen. Tarkempaa tietoa tästä valmistelusta voi lukea internetistä satasote.fi -sivustolta.

vs. sosiaali- ja terveysjohtaja, Rauman kaupunki