Vastuullista pelaamista

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on pyrkinyt etsimään keinoja kasvaneiden peliongelmien voittamiseen. Suomalaisista peliongelmaisia arvioidaan olevan yli 120 000.

Muissa Pohjoismaissa riskipelaajiksi luonnehdittavien määrä on kääntynyt laskuun. Suomessa tilanne on toisin. Riskipelaajien määrä on kasvanut 11 prosentista 15 prosenttiin.

Moni on suurten voittojen toivossa menettänyt paljon.

Keskiviikkona ministeri Annika Saarikolle (kesk.) ehdotuksensa luovuttanut työryhmä listasi useampiakin keinoja ongelmien vähentämiseksi.

Pelaaminen on nykyisellään helppoa ja vaivatonta.

Norjassa pelaamiseen puututtiin kovalla kädellä vuonna 2007. Tuolloin kaikki automaatit poistettiin kaupoista.

Veikkaus on vastustanut peliautomaattien sijoittamista yksinomaan erillisiin pelisaleihin.

Vastustuksen ymmärtää. Automaattien siirto pelihalleihin muuttaisi arkista kolikkopelaamista huomattavasti.

Nykyisellään automaattien pelaamiseen ei sisälly juurikaan sosiaalista paheksuntaa ja pelien tuotolla rahoitetaan monia hyviä tarkoituksia.

Tilanne muuttuu olennaisesti, jos pelit keskitetään ja nimenomaan siksi, että halutaan rajoittaa niiden käyttöä.

Pelihallit väistämättä leimautuvat paikoiksi, johon ei nyt oikein olisi soveliasta mennä. Ainakin pitää hiukan paheksua.

Työryhmän ajatus siitä, että pelaajat määrättäisiin itse asettamaan ennakolta raja käytettävälle summalle, tuntuu toteuttamiskelpoisemmalta.

Silloin ainakaan helppojen voittojen jälkeen tulevat väistämättömät tappiot eivät nousisi yli kestorajan.

Kannatettava on myös esitys, jonka mukaan korkean pelihaitan riskin omaavien pelien pelaajien olisi pakko tunnistautua. Tämä helpottaisi myös ikärajavalvontaa.

Täytyy kuitenkin muistaa, että vastuullisuus lähtee jokaisesta itsestä eikä kaikkea voi säädellä tiukkenevilla rajoituksilla.