Venevero kohtelee alueita eriarvoisesti ja heikentää turvallisuutta

Paatteja Lahdenaukealla. Veneily on Rauman seudulla yleinen harrastus. Kuva: Pekka Lehmuskallio

Valtionvarainministeriö lähetti lausuntokierrokselle viime perjantaina lakiluonnoksen, joka koskee veneveroa. Esityksen mukaan verolle joutuisi yli 38 kW:n (noin 52 hv) moottorilla varustetut ja yli 9-metriset veneet. Koneen tehosta riippuen vero on 100–300 euroa.

Hallituksen tavoite oli kerätä tällä verolla noin 20 miljoonan euron verokertymä, joka luonnoksessa jäisi kuitenkin 17 miljoonaan euroon. Verokertymä olisi noin 0,3 promillen luokkaa valtion budjetista, joka on merkitykseltään melko vähäinen valtion talouteen, mutta sitäkin suurempi vapaaehtoiseen meripelastustoimintaan ja veneilyn koulutukseen. Lisäksi se asettaisi mannersuomalaiset veneenomistajat ahvenanmaalaisiin nähden erilaisen kohtelun alaisiksi.

Venevero tulisi pääosin pohjautumaan Trafin ylläpitämään venerekisteriin, josta pystyttäisiin helpohkosti selvittämään verovelvolliset ja perimään vero. Paitsi Ahvenanmaalla. Ahvenanmaalaisilla veron maksaminen tulisi perustumaan omatuntoon ja kuuliaisuuteen, jota olisi erittäin helppoa kiertää peilaten nykyisiin merivalvonnan resursseihin.

Tämä johtuu ahvenanmaalaisten venerekisteristä, joka on maakuntalain alainen, eikä ole sen vuoksi eduskunnan määräysvallan alainen. Rekisteri on siltä osin erilainen, ettei siinä ole kuin veneet, joissa on yli 37 kW:n sisämoottori tai yli 15 kW:n perämoottori. Purjeveneitä ei rekisterissä ole. Rekisteristä ei myöskään voi poistaa venettä, minkä vuoksi rekisteri on käyttökelvoton.

Tämän perusteella ministeriö uskoo, että asettamalla ahvenanmaalaiset veronalaiset veneenomistajat verovelvollisiksi, jotka omalla ilmoituksellaan maksaisi kiltisti veronsa valtiolle, loisi oikeudenmukaisen verojärjestelmän. Sanktioilla on turha pelotella, sillä merivartijoiden nykyresursseilla valvonnan toteuttaminen olisi hyvin pienimuotoista.

Vero tulisi vaikuttamaan myös veneilyn turvallisuuteen. Vaikka päävastuu meripelastustoiminnasta on rajavartiolaitoksella ja sisävesillä pelastuslaitoksella, on vapaaehtoisella meripelastustoiminnalla merkittävä ja vakiintunut rooli meripelastustoiminnassa. Etenkin sisävesillä Meripelastusseuralla on käytännössä päävastuu pelastustoiminnasta.

Jatkossa vero kohdistuisi kymmeniin ellei satoihin pelastusaluksiin ympäri Suomen, joka vaikuttaisi välittömästi toiminnan resursseihin, jotka jo valmiiksi ovat hyvin rajalliset. Pahimmillaan vero johtaisi toiminnan karsimiseen ja jopa aluksista luopumisiin. Tämä konkretisoituisi jokaisen vesilläliikkujan turvallisuustason heikkenemisenä.

Suomessa veneilyn koulutus on pääosin yleishyödyllisten yhteisöjen kuten meripartion, navigaatio-, purjehdus- ja veneilyseurojen tuottamaa. Koulutus on monella mittarilla laadukasta ja veneilyn turvallisuutta lisäävää, joka pyörii vapaaehtoisin voimin ja pienillä resursseilla. Etenkin meripartiolippukunnilla, mutta myös usealla veneilyseuralla on käytössään koulutusaluksia, mitkä jatkossa joutuisivat verolle.

Niin ikään se olisi uhka toiminnan tason ylläpitämiselle. Monet saavat näiden yhteisöjen kautta ensikosketuksensa veneilyyn ja hyvät merimiestaidot, jolla pärjää myöhemmin myös omalla veneellä. Yhteisöt ja yhteisöjen veneet antavat myös aidon mahdollisuuden päästä veneilyn harrastamisen pariin myös alemmista tuloluokista. Ne tasoittavat herrojen ”huvikuunari”-harrastusta.

Yleishyödylliset yhteisöt ovat merkittäviä veneilyn turvallisuutta ja veneilytaitoja lisääviä toimijoita. Niiden resursseja ei tulisi missään tilanteessa rajoittaa. Sekä meripelastusseuralle että muille yleishyödyllisille yhteisöille tulisi täten myöntää vapautus veneverosta. Tämä ei olisi verotuksellisesti uutta, sillä yleishyödylliset yhteisöt ovat muutenkin vapautettuja mm. lahjaverosta, arvonlisäverosta (tiettyyn rajaan asti) ja tuloverosta tietyin ehdoin.

Ellei veronkannossa voitaisi noudattaa yhteneviä periaatteita ja yleishyödyllisiä yhteisöjä vapauttaa verosta, tulisi veroesitys vetää takaisin.

Intohimoinen vesilläliikkuja