Verojen lasku on parasta elinvoimapolitiikkaa

Rauman kaupungin talous tasapainottui positiivisesti yllättäen viime vuoden lopulla. Vielä vuotta aikaisemmin talouden tunnelmat olivat epävarmat ja kaupungin ennustettiin jäävän nelisen miljoonaa tappiolle, edellisvuosien jatkoksi.

Toisin kävi, vuoden aikana pidetyt talkoovapaat olivat kaupungille iso ponnistus ja henkilökunnan sitoutuminen niihin huomattavan korkeaa. Yhtä suuri merkitys oli henkilöstön vähenemisellä ja tehtävien uudelleen jakamisella.

Hyvä tulos ei kertynyt kuitenkaan yksinomaan kaupungin henkilöstökuluista säästämällä. Suurin merkitys oli sillä, että yleinen taloustilanne Rauman seudulla parani odotettua nopeammin, työpaikat lisääntyivät ja verotulot kasvoivat.

Suomessa verorasitus on korkea varsinkin keski- ja suurituloisilla. Rauman kaupungissa yksi veroprosentti tarkoittaa noin 7 miljoonan euron kertymää hyvänä aikana. Huonoina aikoina, kun työttömyys on korkealla, kertymä on pienempi.

Parasta elinvoimapolitiikkaa olisi laskea Rauman veroprosenttia vähintään puolella prosenttiyksiköllä, jolloin verotulot kaupungille vähenisivät noin 3,5 miljoona euroa. Tämä raha jäisi kaupunkilaisten käyttöön, kiertämään paikallisessa taloudessa. Se olisi yrityksille suora apu, mikä parantaisi niiden toimintaedellytyksiä ja työllistämismahdollisuuksia.

Veroprosentin laskemista pitää tavoitella edelleen seuraavina vuosina.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi yksimielisesti Rauman kuntastrategiaksi hienon Rauman Tarinan kuluvan kauden alussa. Yhtenä kohtana Tarinaan kirjattiin, että Rauman veroprosentti on maan keskiarvoa alempana. Vuoden alussa näin ei ollut, Rauman veroprosentti 20 pysyi keskiarvon 19,91 yläpuolella.

Asia on onneksi korjattavissa ja siihen on syytä. Naapurikuntamme Eurajoella veroprosentti on 18. Keskituloisella ero prosentissa tarkoittaa satoja euroja enemmän rahaa käyttöön ja kulutukseen vuodessa. Tuo ero on yksi asia, joka painaa vaakakupissa perheen valitessa asuinpaikkaansa.

Jos haluamme pitää Rauman houkuttelevana kotipaikkana asukkaille ja yrityksille, on verotuksenkin oltava maltillisella tasolla. Se lisää kaikkien elinvoimaa.

Kaupunginvaltuutettu, Kokoomuksen Rauman Kunnallisjärjestön puheenjohtaja