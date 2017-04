Veteraanipäivän sanoma muistuttaa isänmaasta

Kuva: Esa Urhonen

Kansallisten tuntojen ylläpitäminen on itsenäisyyden säilyttämisen edellytys yhtä hyvin kuin historian opetusten muistaminen on välttämätöntä. Kansallista veteraanipäivä on tärkeä juuri tältä pohjalta.

Nyt kolmattakymmenettä kertaa vietettävä veteraanipäivä on kunnianosoitus niille miehille ja naisille, jotka runsas seitsemän vuosikymmentä sitten asettuivat isänmaan asialle jopa henkensä uhraten.

Kansallinen veteraanipäivä ei kuitenkaan ole voitonjuhla, vaan sillä on suorastaan rauhanomainen luonne, erilainen kuin esimerkiksi katuneitten muistopäivällä.

Kysymyksessä on nimenomaan huomion kiinnittäminen vielä elossa oleviin veteraaneihin ja heistä huolehtimiseen heidän elämänsä myöhäisellä ehtoopuolella.

Elämän väistämättömän kulun mukaan veteraanien rivit harvenevat luonnollisista syistä nopeaa tahtia. Sodissa mukana olleiden, vielä elossa olevien keski-ikä on ehtinyt jo 91,5 vuoteen, ja viimeisimmätkin heistä nukkuvat pois runsaan vuosikymmenen kuluessa.

Yhteiskunnalta ei ole suuri uhraus huolehtia kunnolla tämän vähäiseksi supistuneen joukon tarpeista. He eivät ainakaan paljon pyydä. Valitettavasti silti vain vieläkin esiintyy uutisia tapauksista, joita ei soisi kuulevan.

Veteraanit ovat kunnioitettava joukko, joka on pitänyt kiinni isänmaallisuudestaan sotien jälkeenkin huolimatta siitä, että jälkipolvet eivät ole aina osanneet tai halunneetkaan antaa oikeaa arvoa heidän uhrauksilleen.

Niinpä veteraanipäivän viettoon liittyy oleellisesti sukupolvien välisen vuorovaikutuksen ylläpitäminen ja perinneyhteyden säilyttäminen.

Täysi syy on paneutua siihen, miten nuoret polvet mieltävät kansallisten perusarvojen ja isänmaallisuuden merkityksen sekä niiden puolustamisen välttämättömyyden.

Käytännössä se merkitsee realistisen maanpuolustustahdon ylläpitämistä ja kiinnittymistä siihen ajatukseen, että uhkatekijöiden toteutumiseen on aina mahdollisuus.

Pelkästään lähipäivienkin maailmanpoliittiset tapahtumat todistavat sen, että tilanteet kehittyvät nopeasti vakavalle asteelle.

Tämän kaiken toteamisessa ei kysymyksessä ole militarismin lietsominen, vaan sen asian toteaminen, että kansakunnalla on oikeus ja velvollisuus puolustaa olemassaoloaan ja riippumattomuuttaan.

Rauhanomaisten olojen ylläpitäminen olkoon tietysti ylimpänä tavoitteenamme niin kansana kuin yksilöinäkin, mutta samalla on ymmärrettävä tunnustaa, ettei maailmanhistoriassa ole koskaan saavutettu täysin tätä pyrkimystä.

Sen tietävät erityisesti ja omakohtaisesti nyt vietettävän juhlapäivän kohteena olevat.

Nykyisin on valitettavan yleistä perusarvojen ja itsenäiselle valtiolle oleellisen perinteen vähätteleminen. Sitä vastoin vaatii tervettä itsetuntoa asettua niiden ajatusten taakse, joista vapautemme on peräisin. Juuri se on ollut veteraanisukupolvien ihailtava ominaisuus.

Kansallisen veteraanipäivän viettotavoissa on koettavissa monia tunteisiinkin vetoavia tilanteita.

Yksi sellaisista on kuunnella Veteraanin iltahuudon kertosäettä:

”Hoivatkaa, kohta

poissa on veljet.

Muistakaa, heille

kallis ol´ maa.

Kertokaa lasten

lapsille lauluin.

Himmetä ei muistot

koskaan saa.”

Kirjoittaja on Länsi-Suomen

entinen päätoimittaja.