Vetovoimatekijöitä

Valtio ja kunta toimivat verovaroin. Kaikki niiden tarjoama palvelu maksaa. Ne, jotka puhuvat ilmaisesta päivähoidosta puhuvat palturia. Kukaan ei tee palkallista työtä ilmaiseksi, joku sen maksaa. Kysymys on siitä kuka sen maksaa?

Soten siirtyessä maakuntatasolle kuntien maksuosuus sosiaaliturvasta poistuu mutta tuskin se kansalaisen kohdalla kokonaisveroasteeseen vaikuttaa. Verotuksella kustannukset kuitenkin kerätään, on se sitten valtioveroa tai maakuntaveroa. Mikäli kunnat ovat mukana perusterveydenhoidon ja vanhustenhoidon paikallisena järjestäjinä kuten järkevää onkin sen ei pidä vaikuttaa kunnallisveroihin.

Muutoksen jälkeen kunnissa on tärkeää panostaa koulutukseen, päivähoitoon ja myös vapaa-ajan kohteisiin. Se miten vetovoimaisiksi ne on järjestetty vaikuttaa varmasti silloin kun lapsiperhe miettii sitä siirtymistä Raumalle työpaikan perässä. Elinkeinoelämä on Raumalla hoidettu hyvin ja toisen asteen koulutuskin on saanut kiitosta. Nyt pitää kehittää kaupunkia siten, että lisää maksukykyisiä veronmaksajia saadaan muuttamaan meille eikä naapurikuntiin.

Kannatan maksutonta päivähoito-oikeutta (4h/vrk) kaikille lapsille. Vanhemmat itse voivat päättää sen käytöstä mutta 3–5 vuotiaille sitä jo tulevaa koulunkäyntiä ajatellen olisi aiheellista kaikkien käyttää. Tämä ei ole ilmaista mutta se on juuri sellainen vetovoimatekijä, jota pitää Raumallakin harkita.

Kansalaisopiston monipuolinen tarjonta, kulttuuripalvelut ja liikuntapalvelut ovat tärkeitä kaikille kaupunkilaisille vauvasta vaariin. Niillä on merkitystä koko väestön henkiseen ja fyysiseen hyvinvointiin ja jopa kansantaloudellisesti on hyvä, että me eläkeläiset pysymme virkeinä ja toimintakykyisinä mahdollisimman pitkään.

Kaupunki on myös merkittävä työnantaja, joten on todella tärkeää millaisen kuvan se tässä mielessä antaa ulkopuolisille. Viimevuotinen henkilöstölle toteutettu ”kokeilu” ei todellakaan saa toistua. Kunnan johdolla on tästä vastuurooli eli tulevan valtuuston pitää huolehtia, että sillä on vahvat ja osaavat jäsenet tulevassa kaupunginhallituksessa.

Kuntavaaliehdokas (ps.), Rauma