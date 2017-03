Viha, katkeruus ja musta möykky

Kuva: Pekka Lehmuskallio

Raumalaisessa (R 11.3.) Anna Riutta-Salo kirjoitti vihan olemuksesta. Se oli hyvä kirjoitus, mutta tällaisella vanhenevan miehen elämänkokemuksella laajentaisin tuota tunneskaalaa vielä parilla pahemmalla tunnetilalla. Ne kun ovat nykyisin pelottavan yleisiä.

Viha tai paremminkin silmitön kiukku on se mieliala, joka mainitaan puheessa helposti. Tunne, joka leimahtaa, mutta sammuu viimeistään päivässä-parissa.

Sitä pahempi on kuitenkin katkeruus.

Sen synnyttää ymmärrykseni mukaan ihmisessä esimerkiksi pitkäaikaisen työpaikan äkillinen menettäminen, avioero tai muu perustavanlaatuinen mielenmullistus.

Katkeruuden tunnistaa siitä, että se alkaa valtaamaltaan ihmiseltä vaatia uusia uhreja. Yleensä päivittäin.

Kaupan kassa ansaitsee haukkumiset vääristä hinnoista, taloyhtiön huoltomies on laiska, koska hiekoittaa pihan kaksi tuntia myöhässä, joka toiselle pyöräilijälle on soitettava torvea, koska se kuhnii edessä, postimies jakaa kirjeet vääränä päivänä tai päivän jälkijunassa.

Edelleen: naapurin koira haukkui ohikulkijoita, naapuri kyttäsi tai katsoi vinoon vaatetusta, työkaveri sysäsi ylimääräisen työn harteille, junio­rikansalainen vei härskisti istuinpaikan tai joku kahdeksankymppinen viivytteli jonossa edessä.

Katkeruuden kumppaniksi lyöttäytyy ensimmäisenä kateus. Työkaveri sai satasen palkankorotuksen tai yhden pykälän ylennyksen, naapuri voitti veikkauksessa tonnin, toinen naapuri osti uuden auton, ystävän lapsi sai urheilusuorituksesta palkinnon, sukulaismies teki kalliin lomamatkan.

Katkeruus on huono petikaveri. Se kiusaa joka päivä, se löytää aina uusia kohteita, sen uhrilla on toistuva paha olo. Kaiken lisäksi katkera ihminen on kykenemätön oivaltamaan, että esimerkiksi kaikki edellämainitut ärsytystekijät ovat vähäisiä sattumuksia, joita tasapainoinen ihminen ei edes huomaa.

Katkeruuttakin pahempi on sitä seuraava mielentila. Kuukausien ja vuosien aikana vatsanpohjaan, sydämen ja pallean väliin kehittyvä musta möykky.

Se valtaa kaiken, koko olemuksen. Se ei hellitä otettaan enää hetkeksikään.

Kaikki läheiset, työkaverit ja tuttavat muuttuvat vihamiehiksi. Kaikki potkivat päähän aina juuri minua. Tai ainakin nauravat selän takana. Kampittavat joka käänteessä.

Mies, vaimo ja lapset yrittävät nujertaa minut. Työnantaja sorsii työtehtävissä, työvuoroissa, lomissa ja vapaapäivissä. Maahanmuuttajat saavat etuja ja rahaa enemmän kuin minä. Tv ja lehdet kertovat vääristä asioista väärin.

Mustan möykyn valtaama ihminen kieltää myös menneisyytensä. Äiti, isä, siskot, veljet ja naapurit ovat jo lapsuudessa olleet kaikessa minua vastaan.

Vatsanpohjassa oleva musta möykky ahmaisee koko ihmisen. Kropan ja järjen. Vuorenvarmasti. Muutamassa vuodessa.

Jos siis jätät naapurin kissalle myrkkyansoja, hajotat roskalaatikoita tai pysäytät oman autosi risteykseen, nouset autosta, ryntäät jonkun kanssa-autoilijan luokse, alat huutaa tälle tai käyt rinnuksiin kiinni, et kulje enää terveen kirjoissa.

Nämä eivät ole normaalin ihmisen reaktioita. Olet mustan möykyn valtaama.

Soita siltä istumalta mielenterveystoimistoon tai psykiatrille.

Hae apua heti!

Kirjoittaja on raumalainen tietokirjailija