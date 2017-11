Yhtenäinen Eurajoki

On lähes vuosi siitä, kun Luvia liitettiin takaisin Eurajoen kuntaan. Suuruuden ekonomia koski tätäkin kuntien liitosasiaa.

Liitosneuvotteluissa kirjatut asiat on saatu alkuun ja osa jopa päätökseen. Neuvotteluissa käytetyt konsultit ovat saaneet palautetta, että kaikki ei aivan ole toteutunut niin kuin avustajana käytetty konsulttitoimisto esitti. Toisaalta eivät konsultit niitä päätöksiä tehneet vaan me kuntapäättäjät.

Osalle kuntalaisista ja jopa kuntapäättäjistä on jäänyt jokin kaipuu tai tunne, että emme ole samaa kuntaa. Vanhan kaipuu on isompi tosiasiaa, että ollaan samaa yhteistä Eurajoen kuntaa kahden meitä suuremman kunnan välissä. Kuntaa kehitetään tasapuolisesti tai ainakin niin pitäisi tehdä kahden kuntakeskuksen mallin mukaisesti.

On moitittu molempien kuntien päätöksentekoprosessia. Mielestäni on hyvä, jos erilaiset asiat on huomattu ja molemmista otetaan vain hyvät toimintamallit. Muuten pitää kehittää uusia, parempia toimintatapoja.

Osa kuntalaisten valitsemista valtuutetuista kyselee jopa hieman repien, onko tavoiteltuja säästöjä saavutettu, kun kaksi toimivaa organisaatiota liittyi yhdeksi. Totuus on, että välittömästi ei odotettuja säästöjä näytä syntyvän, mutta toivottavasti muutaman vuoden ajanjaksolla. Muuten kuntaliitoksen kuntalaisille oletetut hyödyt jäävät saavuttamatta.

Tulee joskus mieleen, kuinka kunta joka ei ole Eurajoen kaltaisessa verokertymätilanteessa, voi tulla toimeen ja palvella kuntalaisia tasapuolisesti.

Eurajoen palvelut kuntalaisille ovat poikkeuksellisen hyvät, mutta tehdäänkö jotain tehottomasti.

Paljon puhuttu kyläkouluasia ei kunnan menoja lisää kuin muutaman miljoonan. Mutta onko molempien kuntien henkilöstölle löydetty tarpeellista tekemistä? Henkilöstöä on jopa jouduttu lisäämään, minkä lisäksi liitossopimuksessa on viiden vuoden irtisanomissuoja.

Tekemistä kyllä löytyy kaikille, jos niin halutaan. Vai halutaanko henkilöstöä supistaa tarvetta vastaavaksi?

Eurajoen kunnanvaltuutettu