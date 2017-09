Yksi oleskelutila, kiitos!

Raumalle tarvitaan oikeanlainen oleskelutila nuorisolle. Tällä hetkellä nuoriso viettää aikaansa Citymarketissa, Prismassa, McDonald’s- ja Hesburger-pikaruokaravintoloissa. Kyseiset paikat eivät ole soveltuvia nuorison ajanviettopaikoiksi, koska niistä pitää ostaa jotakin tai muuten sinut häädetään.

Vaikka summa saattaa kerralla tuntua pieneltä, siitä voi ajan myötä syntyä suuriakin menoja, koska nuoriso viettää aikaa näissä paikoissa useita kertoja viikossa.

Toki Raumalta löytyy muitakin oleskelupaikkoja, kuten kirkon alue, jossa nuoriso kokoontuu viettämään aikaansa. Toisaalta, onko kenenkään mielestä kirkon piha sovelias paikka ”hengailuun”?

Ainakin Poliisi on eri mieltä, sillä lähes päivittäin nuoriso tullaan häätämään pois alueelta. Tämä on kylläkin ymmärrettävää, koska kyseessä on tärkeä ja arvokas rakennus. Tällaisen arvokkaan rakennuksen ympäristöön ei sovi roskat ja meteli.

Roskaamiseen liittyen, kaipaisimme Raumalle lisää roska-astioita, mieluiten penkkien, joita myös kaivataan lisää, läheisyyteen. Näin roskien roskikseen heittämisen kynnys laskisi ja luonto ja kukkahattutädit kiittäisivät.

Turussa on nuorille suunnattu ajanviettopaikka nimeltään Vimma, joka on auki viitenä päivänä viikossa aamu yhdeksästä aina ilta kahdeksaan saakka.

Jotta voit käydä Turun nuorisotiloissa, sinun pitää hankkia nuorisokortti, joka on ilmai-nen!

Tämä käytäntö toimisi varmastikin myös Raumalla. Nuorisotilassa olisi hyvä olla sohvia, pöytäryhmiä, pelejä, ruokailumahdollisuus ja mukavia ohjaa-jia!

Tärkeintä kuitenkin olisi, että paikka olisi mahdollisimman paljon avoinna.