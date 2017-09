Yksikin on liikaa

Vuoden alkupuoliskolla oli poikkeuksellisen vähän palokuolemia. Tulipaloissa on menehtynyt elokuun loppuun mennessä 28 ihmistä. Palokuolemien määrän voidaan sanoa jatkavan laskuaan.

Asuntopaloja on sen sijaan elokuun loppuun mennessä syttynyt lähes 1 800.

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön tavoitteena on, että tulipaloissa ei menetettäisi yhtään ihmishenkeä.

Palokuolemia voidaan ehkäistä toimivilla palovaroittimilla, tulipalojen ennaltaehkäisyllä, alkusammutuksella ja poistumisharjoittelulla.

Jokainen palokuolema on turha, varsinkin kun ne olisi voitu estää. Toimiva palovaroitin on mahtava henkivartija, koska se herättää syvästäkin unesta. Useimmat palonalut on mahdollista sammuttaa itse, ja jos poistumisreitit on katsottu ja kokeiltu, on tulipalosta hyvät pelastautumismahdollisuudet.

Silmät auki ja maalaisjärki käyttöön, niin itse kukin havaitsee, missä riskit ovat. Sen jälkeen riskit on helppo poistaa tai minimoida. Esimerkiksi ruokaa ei saa jättää liedelle tai grilliin kypsymään ilman valvontaa. Lieden ympäristö olisi myös hyvä pitää tyhjänä palavista materiaaleista.

Uusimpien tutkimusten mukaan me suomalaiset olemme unohtaneet jopa saunan käyttösäännöt. Yhä useammin saunaa pidetään erilaisten vaatteiden ja tavaroiden säilytyspaikkana. Eikä vaatteiden ja pyykkien kuivattaminen saunan lauteilla ole sekään harvinainen tapa.

Asunnon haltijan vastuulla on huolehtia siitä, että palovaroittimet ovat paikalla ja toimivat. Tämä järjestelmä ei kuitenkaan aina näytä toimivan. Asia on huomattu monessa tutkinnassa. Vastuuta toimivista palovaroittimista pitäisi asiantuntijoiden mukaan antaa soveltuvalla osin myös muille. Esimerkiksi taloyhtiöiden olisi luontevaa asentaa varoittimia sarjatyönä kaikkiin asuntoihin.

Nyt laki velvoittaa, että asunnon jokaisessa kerroksessa on oltava vähintään yksi toimiva palovaroitin kuitenkin niin, että varoittimia on oltava vähintään yksi kutakin alkavaa 60 neliömetriä kohti.