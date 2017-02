Ylänurkka: Suuressa mittakaavassa

Se aukesi minulle ihan itsestään, eräänä sunnuntaisena aamupäivänä. Vanha temppu, jota on historiassa usein käytetty.

Hajota ja hallitse. Heikennä, painosta, luo pelkoa. Todellista tarkoitusperää visusti peitellen. Provosoi, valehtele. Luo skenaarioita ja asetelmia, jotka johtavat haluttuun lopputulokseen. Lopputulokseen, joka ei normaalien eettisten ja moraalisten säännösten mukaan olisi hyväksyttävissä.

Tuomitse, demonisoi ja poimi vain itsellesi mieleiset ja toimintaasi tukevat asiat. Hae oikeutusta oikeudettomalle, käy sotaa. Aloita sota ja toivo, että se saisi talouden kukoistamaan. Ole oikeaoppinen, älä hyväksy.

Näinä aikoina tarvitaan historiaa, kertomuksia menneestä. Tarvitsemme kertomuksia sodista, virheistä, pitkistä toipumisjaksoista, inhimillisestä kärsimyksestä.

Lopputuloksista, saavutetun hinnasta, menetetyistä sukupolvista. Menetetystä rakkaudesta, tunteista ja raajoista. Hukatusta ihmisyydestä. Tummista vuosista, lapsista ilman lapsuutta.

Näinäkin aikoina saman auringon alla meistä saa herätettyä alkuihmisen, joka puristaa kätensä nyrkkiin ja jännittää lihaksensa puolustautuakseen ja vetäessään sukupolvensa, perheensä ja tulevat sukupolvet johonkin määrittelemättömään oikeutukseen sammuttaa elämä, tuhota sukupolvia ja kulttuureja.

Nollata itsensä, asettaa itsensä asemaan, jota ei pysty käsittelemään. Viedä itsensä öihin, joissa tapahtuu asioita, joita ei olisi pitänyt tapahtua. Öihin, joissa uni ei tuudita nukkujaa.

Näinä aikoina on mahdollista, että pelkäät. On mahdollista, että ajattelet olevasi oikeutettu. On mahdollista, että et hyväksy. On mahdollista, että et tiedä. On mahdollista, että vain sinä ja kaltaisesi olette oikeassa.

On mahdollista, että emme tiedä, mitä on oikeassa oleminen. Voimmeko ylipäätään olla jonkun toisen puolesta oikeassa?

Näinä aikoina, kun maailma hakee askelmerkkejä, joilla seisoa ja julistaa oikeassa olemistaan, joudun miettimään ja ponnistelemaan. Yritän löytää ja pitää itseni ihmisenä, julistamatta, tuomitsematta ja rakastaen. Pelkäämättä huomista, luottaen niihin, jotka eivät anna itseään harhaan johdatettavan.

Voimme loputtomasti piirrellä karttoja ja vertailla voimasuhteita oppimatta silti mitään. Opimme vaikka uuden kielen tai täyttämään veroilmoituksen, mutta emme opi, miten toimia suuressa mittakaavassa, kansakuntina, kulttuurien edustajina.

Voi olla, että emme pysty oppimaan, koska saamme oppiaineistoksi vain mielikuvia ja asenteita. Vailla konkreettista tietoa, vailla objektiivisuutta.

Kun illalla leikit olohuoneen lattialla tai kerrot minulle koulupäivästä iloisena, vailla ennakkoluuloja, silitän päätäsi, halaan. Samalla toivon sinulle hyvää tulevaisuutta ja ymmärrän, että olen yksi tulevaisuutesi arkkitehdeistä.

Ponnistelen puolestasi, että olisit onnellinen. Jotta saisit olla sitä sukupolvea, joka on viisaampi kuin aikaisemmat. Yksi niistä, jotka ymmärtävät olevansa juuri se henkilö, jolla on voimaa muuttaa maailmaa.

Jukka-Pekka Koivisto

Kirjoittaja on raumalainen ihmisistä ja ilmiöistä kiinnostunut aikuisopiskelija.