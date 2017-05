Ylettömän yksipuolista

Kun seuraa YLE:n lähetyksiä radiosta tai TV:stä tekee väkisin sellaisen ikävän johtopäätöksen, että vaikka vain ¼ suomalaisista asuu Helsingin seudulla, niin ohjelmat ovat ¾ pääkaupunkikeskeisiä. Kaupallisista puhumattakaan.

Valtakunnan uutisista on valtaosa pääkaupunkiseudun näkökulmasta tai siellä tapahtuneita uutisia. Haastateltavat lähes poikkeuksetta helsinkiläisiä. Erilaisissa viihdeohjelmissa ja keskusteluohjelmissa on aina valtaosa vähintäänkin uusmaalaisia. ”Maakunnista” puhutaan yleensä jotenkin alentuvaan sävyyn ja huvittuneesti, koska vain (pää)kaupungissa on oikeaa elämää.

Tämä on lisäksi erittäin epäoikeudenmukaista, koska maaseudulla kuunnellaan varmasti enemmän YLE:n ohjelmia, jossa muu tarjonta on todella vähäistä.

Kuulijakunta on myös keskimääräistä vanhempaa, koska heille on radio vielä tärkein uutislähde, kun nuoriso pelaa vain kännyköillä. Siksi esimerkiksi Puheen aamu kuulostaa varmaan aika vieraalta useimpien kuulijoiden korvissa, kun siellä 3 helsinkiläistä nuorta toimittajaa setvii pääosin oman ympäristönsä ongelmia, joita useimmat kuulijat eivät tunne mitenkään omakseen. Äänenpainoista kyllä selviää, että monilla on maalaistausta, mutta uusi kotipaikka vain enää kiinnostaa.

Tietenkin se on ymmärrettävä, että eihän niitä haastateltavia noin vain Kokkolan takaa haalita, mutta mikä se sellainen Suomen Yleisradio on, joka tekee koko kansalle ohjelmaa, joka käsittelee asioita vain pienen nurkkakunnan kannalta?

Edelleen puolet suomalaisista ei asu kaupungeissa ja kaupungeistakin pääosa on silkkaa maaseutua. Toimittajat eivät edes tunne termiä maantie, vaan aina puhutaan pelkästään kaduista. Ainoa heidän tuntemansa asumismuoto on kerrostalo. Omakotiasuminen maaseudulla on pelkkää eksotiikkaa puhumattakaan maatiloista, jotka ovat täysin tuntematon käsite. Hyvä esimerkki oli ohjelma lehmien päästämisestä laitumelle, se oli kuvattu Helsingin Viikissä.

Millaista maakuntien väkeä siellä eduskunnassa oikein istuu, kun kaiken annetaan vain valua vapaassa pudotuksessa Helsinkiin. Kyllä voisitte vaatia kunnon toimitukset myös Keskisuomeen ja Lappiinkin.

Yli 10 sukupolvea Helsingin seudulla