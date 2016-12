Yli-investoinnit metsäjättien kirous

Björn Wahlroosin mielestä suomalaisessa perinteisessä teollisuudessa on välillä päässyt unohtumaan, mikä onkaan yritysten strategiatyön keskeisin lähtökohta. Se on tietenkin omistaja-arvon kasvattaminen.

Wahlroos on toiminut UPM:n hallituksen puheenjohtajana vuodesta 2008 lähtien. Näinä vuosina yhtiön kaikki toimenpiteet ovat tehty osakkeenomistajien näkökantaa korostaen.

UPM:n sidosryhmälehti Bioforen haastattelussa Wahlroos pitää tärkeimpinä oikeaan osuneina strategiavalintoina Euroopan ja Pohjois-Amerikan paperibisneksen karsimista kovalla kädellä.

Painopaperin kysyntä kehittyneissä maissa laskee tasaisen varmasti. Toimialalla käydään viivytystaistelua, jossa vahvimmat firmat pärjäävät.

Wahlroos muistuttaa UPM:n koneiden lyövän kilpailijat tehokkuudessa. UPM voi säilyttää kannattavuutensa, vaikka moni kilpailija elää nälkärajalla.

Wahlroosin puheenjohtajakauden alussa UPM:llä oli nettovelkaa 4,3 miljardia ja luottoluokitus roskalainatasolla. Velka on sulanut jo alle 1,5 miljardiin euroon.

Veloista ja vaikeuksista huolimatta UPM on pystynyt lisäämään omistajille maksettavia osinkoja.

Kunnon osingot kannattaa Wahlroosin mukaan maksaa joka vuosi, koska suomalaisyhtiön omistajakuntaan kuuluu paljon suuria säätiöitä, rahastoja ja ulkomaisia sijoittajia, jotka arvostavat avokätistä osinkopolitiikkaa.

Osingot ovat osin pois investoinneista. Niitä UPM tekee hyvin valikoivasti. UPM on investoinut lähinnä selluun, biopolttoaineisiin ja Kiinaan.

Wahlroosin mukaan metsäteollisuuden historian kirous on yli-investoinnit. Kun raha on polttanut taskussa, on tehty toinen toistaan onnettomampia investointeja.

Bioforen haastattelussa Wahlroos sanoo UPM:n edistävän määrätietoisesti vastuullisia toimintatapoja.

Wahlroosin mukaan yhtiö on ensisijaisesti vastuullinen niille, jotka ovat laittaneet eniten resursseja likoon. Siis osakkeenomistajille.