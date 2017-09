Yrittäjyys kiinnostaa nyt nuoria

Tänään vietettävänä Yrittäjien päivänä korostetaan yrittäjyyden merkitystä suonalaisessa yhteiskunnassa.

Satavuotias Suomi on monella tapaa yrittäjien työn tulosta. Yrittäjiä tarvitaan myös viemään Suomea tulevaisuuteen ja seuraavalle satavuotistaipaleelle.

Juhlapäivän teemana onkin yrittäjyys Suomea uudistavana voimana.

Nuorten asenteet yrittämistä ja yrittäjästä ryhtymistä kohtaan ovat viime vuosina muuttuneet.

Vähintään joko viides 18–24-vuotias miettii yrittämistä tulevaisuutensa vaihtoehtona.

Suunnanmuutos on melkoisen raju. Vielä vuosituhannen vaihteessa saman vastauksen sai vain parilta prosentilta nuoria aikuisia.

Syitä nuorten muuttuneisiin käsityksiin on toki monia, mutta yhtenä tekijänä on varmasti koulujen yrittäjäkasvatus, josta Raumallakin on hyviä kokemuksia.

Jo yläkoulussa nuoret ovat saaneet itse ideoida ja kehitellä tuotteita ja pohtia vaihtoehtoisia keinoja markkinointiin.

Nuori yrittäjyys-ohjelmassa mukana olevien ysiluokkalaisten tuotekehittelyistä saa esimakua Hj. Nortamon ja Nanun oppilaiden järjestämissä myyjäisissä tänään.

Työelämä on muuttunut eikä nuorille ole enää tarjolla entisenkaltaisia koko uran jatkuvia ja kultakelloon johtavia työsuhteita.

Eivätkä nuoret niitä toisaalta enää välttämättä haluakaan.

Korkeakoulututkintokaan ei takaa enää vakituista työpaikkaa ja monet turvallisina pidetyt työnantajat tarjoavat lähinnä projektitöitä.

Yrittäjyys onkin noussut aidoksi vaihtoehdoksi etenkin, kun se istuu monen nuoren arvomaailmaan.

Halutaan vapautta, perätään luovuutta ja ollaan valmiita työn tekoon silloin, kun se sopii itselle tai asiakkaille.

Eikä kaikkea suinkaan tarvitse eikä kannata tehdä yksin. Verkostoituminen on avainsana ja avoimin mielin maailmaa katsovat nuoret ovat kirjoittaneet menestystarinoita yrityksissä, joissa on mukana osaajia eri alueilta.