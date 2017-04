Äänetöntä ja päästötöntä autoilua Renault Zoella nyt Suomessa

Yksi sähköautojen yleistymistä estäneistä syistä on ollut lyhyt toimintamatka. Alkuperäinen Renault Zoe oli luokassaan ensimmäinen sähköauto, jonka NEDC toimintamatka oli yli kaksisataa kilometriä. Mutta Suomen maahantuoja piti sitä liian lyhyenä, eikä ottanut mallia Suomen tuontimallistoon.

Nyt tilanne on toinen, kun Pariisin autonäyttelyssä esiteltiin uusi Zoe Z.E. 40. Uuden akkuteknologian ansiosta sen toimintamatka on NEDC-testin mukaan neljäsataa kilometriä eli lähes kaksinkertainen aiempaan verrattuna.

Renault on Euroopan suurimpana sähköautojen myyjänä hyvin avoin valmistamiensa autojen ominaisuuksista. Sen takia yhtiö toteaa, että Zoe Z.E. 40:n arvioitu toimintamatka on kesäolosuhteissa kolmesataa kilometriä ja kylmemmissä olosuhteissa kaksisataa kilometriä. Nuo matkat ovat lähes kaksinkertaisia paljon kalliimpiinkin kilpailijoihin verrattuna.

Renaultin tutkimuksien mukaan 80 prosentilla eurooppalaisista autoilijoista keskimääräinen ajomatka päivässä on lyhyempi kuin 60 kilometriä. Sen mukaan he voisivat hoitaa Renault Zoella koko viikon ajot maanantaista perjantaihin lataamatta kertaakaan.

Pitkän toimintamatka salaisuutena on uusi Z.E. 40 -akku, jonka kapasiteetti on 41 kWh. Suurin innovaatio oli lisätä akun energiatiheyttä. Läheisessä yhteistyössä LG Chemin kanssa Renaultin insinöörit onnistuivat kasvattamaan akun kapasiteetin melkein kaksinkertaiseksi aiempaan verrattuna (22 kWh) niin, että akun koko pysyi ennallaan ja sen paino kasvoi vain kymmenen kiloa.

Akussa on edelleen 12 moduulia ja 192 kennoa. Niiden kapasiteetti saatiin melkein kaksinkertaiseksi muuttamalla kennojen kemiallista rakennetta ja lisäämällä aktiivisia materiaaleja.

Renault on ottanut huomioon Suomen olosuhteet parantamalla akkujen lämpötilan säätöä myös kylmällä ilmalla. Uusi ilmankiertojärjestelmä auttaa pitämään Z.E. 40 -akun lämpötila optimaalisempana ulkolämpötilan vaihteluista riippumatta.

Kaikissa Suomeen tuotavissa Renault Zoeissa on My Z.E. Connect -palvelu, jonka avulla auton akun varaustilanteen voi lukea etänä (vaatii tietoliikenneyhteyden). Ylellisemmässä Intens-varustetasossa on lisäksi My Z.E. Inter@ctive, jossa latauksen ja esilämmityksen voi etäohjata yhteensopivilla älypuhelimilla tai internetselaimella.

Uuden Renault Zoe Z.E. 40 Lifen hinta on 32 990 euroa ja Intensin hinta 34 990 euroa. Kaikkien Renaultien tapaan Zoessa on neljän vuoden tai 100 000 kilometrin takuu ja lisäksi 8 vuoden tai 160 000 kilometrin ajoakun takuu.

Aluksi Renault-sähköautojen myynti ja huolto on keskitetty pääkaupunkiseudulla Vantaan Petikossa toimivalle Autoverkkokaupalle.