Atecan pikkuveli, Seat Arona ensiesiteltiin Barcelonassa

Seat Arona.

Uusin Seat Arona näki päivänvalon kansainvälisessä lehdistötilaisuudessa maanantaina 26. kesäkuuta, Barcelonassa. Tämä odotettu uutuus esitellään suurelle yleisölle Frankfurtin autonäyttelyssä syyskuussa.

Uusi Seat Arona jatkaa Seatin historian suurinta mallistouudistusta. Arona on kompaktin kokoluokan SUV, joka yhdistää käytännöllisyyden, eleganssin, urheilullisuuden ja turvallisuuden sekä uusimman sukupolven liitettävyyspalvelut.

Uusi Seat Arona on Seatin SUV-malliston uusi jäsen ja kooltaan isoveljeään Atecaa pienempi. Arona yhdistää raikkaalla tavalla kompaktin kaupunkiauton piirteet erinomaisiin ajo-ominaisuuksiin.

Uusi Seat Arona on 4 138 mm pitkä ja 1 780 mm leveä. Arona on siis 225 mm isoveljeään Atecaa lyhyempi. Auto tarjoaa reilusti maavaraa – 190 mm, ja 400 litran tavaratilan. Aronan akseliväli on 2 566 mm.

Suomessa Seat Aronan myynti alkaa TSI-bensiinimoottoreilla syksyllä 2017. Dieselmoottorilla varustetut uudet Seat Aronat saapuvat markkinoille loppuvuodesta 2017 ja maa-/biokaasuversio puolestaan vuonna 2018.

Hintoja ei ole vielä vahvistettu.