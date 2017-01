Audi digitalisoi asiakaskokemusta merkittävästi

Audi jatkaa maailmanlaajuisia digitalisaatiohankkeitaan ja osana tätä ottaa käyttöön jälleenmyyntiliikkeiden CPL-konfigurointihuoneet (Customer Private Lounge). Malliston laajeneminen aiheuttaa haasteita jälleenmyyjille, sillä tälläkin hetkellä vain viidesosa mallistosta voidaan pitää esillä liikkeissä. Moni asiakas konfiguroi jo nyt unelmiensa auton nettipohjaisissa konfiguraatiosovelluksissa. CPL-konfiguroinnin avulla auto voidaan puolestaan rakentaa missä tahansa liikkeessä.

-Audi vahvistaa digitaalista edelläkävijyyttään tuomalla ainutlaatuiset 3D-ratkaisut myymälöihin myös Suomessa. CPL:n myötä myymälämme tarjoavat Audi-asiakkaille aivan uudenlaisen digitaalisen asiakaskokemuksen, ja monipuolinen mallisto lisävarusteineen saadaan esiteltyä asiakkaille ennennäkemättömän visuaalisella tavalla, kertoo Audi Finlandin johtaja Aki Juhakorpi.

CPL-konfigurointihuone tulee olemaan osa Audin päivittäistä myyntiprosessia. Myyjä voi konfiguroida asiakkaan kanssa hänen toiveiden mukaisen auton – käyttäen apunaan isoa 75-tuuman näyttöä. Myyjällä on iPadissaan Audin MSS-sovellus, jolla näytöllä tapahtuvaa konfigurointia ohjataan. Järjestelmä hyödyntää tehtaan 3D-mallinnuksiin pohjaavia kuvia ja tuotetieto on samaa, jota hyödynnetään mm. audi.fi-sivuston konfiguraattorissa. Vuoden 2017 aikana järjestelmään on mahdollisuus liittää myös Virtual Reality -lasit (VR).

CPL-konfigurointihuoneen avulla myyntiprosessissa voidaan käyttää apuna interaktiivista konfigurointia sisältäen maakohtaisia mallistoja ja varustevaihtoehtoja, varastoautotarjontaa, 360-näkymää autosta, kameranäkymiä, animaatioita kuten ovien avaaminen ja takaluukun sulkeminen, olemassa olevien konfiguraatioiden uudelleenkatsominen Audi-koodilla ja konfiguroidun auton jakaminen sähköpostilla tai sosiaalisen median kanavissa.

Audin showroom-asiakaskokemuksen digitalisointi on jo alkanut Suomessa ja joulukuussa avattiin Suomen ensimmäiset CPL-konfigurointihuoneet. Tämän Audin uuden konseptin käyttöönotto tapahtui Suomessa ensimmäisenä Audi Center Airportissa, Audi Center Espoossa sekä Autotalo Laakkosella Tampereella.

Audi Center Airportin CPL-konfigurointihuoneessa VR-lasien hyödyntäminen osana myyntiprosessia alkaa jo kevään 2017 aikana. VR-lasien avulla asiakas pystyy kokemaan konfiguroimansa auton 3D-mallinnuksena ja näkee esimerkiksi auton sisätilat todellisina ja kuulee auton äänen todenmukaisena.

Vuoden 2017 aikana CPL-konfigurointihuone tai kevyempi konfigurointiin tarkoitettu lounge rakennetaan useaan Audi-jälleenmyyntiliikkeeseen ympäri Suomen. CPL-konfigurointihuone on jo rakenteilla Pörhön Autoliike Kokkolaan sekä Audi Center Turkuun, sekä kevyempi ratkaisu Pörhön Autoliike Ouluun. Vuoden 2017 aikana muita digitaalisia myymäläratkaisuja rakennetaan myös useampaan Käyttöauton ja Autotalo Laakkosen liikkeeseen.