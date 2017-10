Audi Elaine on automatisoitu konseptiauto

Audi Elaine -konseptiauton muotoilu esiteltiin vain muutama kuukausi sitten toukokuussa 2017, kun Audi esitteli maineikkaan Audi e-tron Sportbackin muotoilu- ja teknologiakonseptin Shanghain autonäyttelyssä Kiinassa. IAA-näyttelyssä esitelty Elaine jakaa edeltäjänsä e-tron Sportbackin rungon, sähköisen moottorin ja voimansiirron lisäksi myös ainutlaatuisen valoteknologian.

Audin coupémaisen SUV-mallin 23-tuumaiset pyörät ja erityiset kuusipuolaiset vanteet korostavat konseptiauton olemusta. Audi Elaine on 4,90 metriä pitkä, 1,98 metriä leveä, 1,53 metriä korkea ja sen akseliväli on 2,93 metriä. Kooltaan C-segmentin Audi Elaine on siis lähellä Audi A7:ää. Sisätilat ovat valoisat ja selkeät. Toiminnot ovat hyvin jäsennettyjä ja hallintalaitteiden määrää on vähennetty huomattavasti. Suuret kosketusnäytöt keskusnäytön alapuolella, keskikonsolissa ja ovissa välittävät tietoa ja toimivat vuorovaikutuksessa auton järjestelmien kanssa. Kojelaudan ja näennäisesti kelluvan keskikonsolin vaakasuorat pinnat välittävät avoimuuden tunnetta kaikille neljälle erillisistuimen matkustajalle.

Konseptiauton innovatiivinen valoteknologia näkyy sekä päivällä että yöllä. Digitaalisesti ohjatut Matrix led -yksiköt edessä ja takana valaisevat erinomaisesti. Pienikokoiset Digital Matrix -valonheittimet kirjaimellisesti näyttävät tietä, jolloin valot muuttuvat monikäyttöiseksi ja dynaamiseksi kanavaksi, joka kommunikoi ympäristön kanssa. Muille tienkäyttäjille voidaan viestiä erilaisista ajotavoista, kuten esimerkiksi autonomisesta ajotoiminnosta. Audi Elaine käyttää animoituja led-valoilmaisuja tervehtiessään eri matkustajia persoonallisesti heidän tullessaan autoon tai poistuessaan siitä.

Audi käyttää Elainen konfiguraatiota tulevissa täyssähköautoissaan: yksi sähkömoottori etuakselilla ja kaksi takana tuottavat voimaa kaikille neljälle pyörälle muuttaen suorituskykyisen coupé-mallin tyypilliseksi Audi quattro-nelivedoksi.

Moottorit tarjoavat sopivasti käyttövoimaa: tehoa on 320 kilowattia, hetkellisesti jopa 370 kilowattia. Elaine kiihtyy nollasta sataan vain 4,5 sekunnissa. 95 kilowattitunnin akulla sen toimintamatka on yli 500 kilometriä (NEDC). Akun lataamiseen on kaksi vaihtoehtoa: johdollinen nopea lataus 150 kilowatin teholla tai johdoton lataus Audi Wireless Charging -järjestelmän avulla.

Audi Elaine vie Audia eteenpäin automatisoidussa ajamisessa ja kuljettajaa avustavissa järjestelmissä. Muutamassa vuodessa nämä toiminnot laajenevat Audi AI:n tuotantomalleihin. Perustan järjestelmälle tarjoaa erittäin edistynyt avustavien järjestelmien ohjauskeskus, zFAS.

Uuden sukupolven prosessorissa on enemmän laskentatehoa ja hienostuneita, entistä tarkempia antureita on entistä enemmän. Audi Elaine voi siksi toimia itsenäisenä ohjaajana moottoriteillä ajettaessa ja näin helpottaa kuljettajan tehtävää pitkillä ajomatkoilla. Highway pilot -avustin on Audi A8:n traffic jam pilot -ruuhka-avustimen laajennus, joka mahdollistaa automatisoidun ajamisen 60–130 km/h nopeudessa, ja joka on useissa maissa sallittu maksiminopeus.

Highway pilot -avustimen ollessa aktiivinen Audi Elaine vaihtaa kaistaa automaattisesti – se voi esimerkiksi tehdä ohituksen ja palata takaisin alkuperäiselle kaistalle. Se voi aloittaa, suorittaa ja viimeistellä näitä toimia itsenäisesti ilman, että ohjauspyörän takana oleva henkilö osallistuu toimintaan. Jos kuljettaja haluaa puuttua tilanteeseen, hän voi tehdä sen milloin tahansa.

Audi Elaine tukee kuljettajaa myös moottoriteiden ja monikaistaisten ajoväylien jäädessä taakse. Siinä on kaikki tavanomaiset kuljettajaa avustavat järjestelmät, mukaan lukien pre sense -järjestelmä ja ennakoiva taloudellisuusavustin, joille voidaan tarjota HERE-navigointitiedoista entistäkin tarkempia yksityiskohtaisia ajoreittitietoja.