Bosch esittelee CES 2017 -messuilla uuden konseptiauton

Boschin konseptiauto.

Bosch esittelee autoja koskevan visionsa CES 2017 -messuilla uuden konseptiauton muodossa. Verkottuminen tekee autosta niin kutsutun kolmannen elintilan kodin ja työpaikan ohella. Automatisoidun ajon ansioista kuljettajat ja matkustajat voivat hyödyntää paikasta toiseen siirtymiseen kuluvan ajan tehokkaasti vaikkapa sähköposteja kirjoittamalla tai videoita katsomalla. Uusi konseptiauto on varustettu lukuisilla innovaatioilla:

Kasvojentunnistus ja älykäs personointi: Kasvojentunnistuksen avulla auto voi säätää ohjauspyörän, peilit, sisälämpötilan ja radioasemat kuljettajan henkilökohtaisten mieltymysten mukaan. Auto myös havaitsee autoilijan mahdollisen uneliaisuuden: mikäli näyttää siltä, että kuljettaja on vaarassa nukahtaa tai vaikuttaa muuten hajamieliseltä, auto antaa varoituksen ja auttaa siten estämään kriittisten tilanteiden syntymisen. Ultra Haptics -eleohjaus: Konseptiauto on varustettu ensimmäisellä tuntopalautteella varustetulla eleohjauksen järjestelmällä. Ultra Haptics -startupin kanssa kehitetty tekniikka hyödyntää ultraääniantureita, jotka tunnistavat eleet ja antavat niistä palautetta. Haptinen palaute neoSensen avulla: Kosketusnäytön tuntopalaute saa näytöllä näkyvät painikkeet tuntumaan todellisilta. Kun esimerkiksi infotainment-järjestelmää voi käyttää siihen katsomatta, kuljettajat voivat pitää katseensa tiellä ja liikenneturvallisuus paranee. Haptinen kosketusnäyttö sai CES Innovation Award 2016 -palkinnon ja on sittemmin ottanut suuria harppauksia kohti sarjatuotantoa. Kristallinkirkas OLED-näyttö: Konseptiauto on ensimmäinen OLED-näytöillä (organic light-emitting diode) varustettu auto. Niiden ansiosta näyttö on kristallinkirkas. Digitaaliset peilit: The Mirror Cam System korvaa auton molemmat ulkopeilit. Videoantureiden välittämät kuvat näkyvät auton sisäpuolen näytöillä. Digitaalinen teknologia mahdollistaa myös sen, että näytöt voivat valikoida tarvittavan tiedon tilanteesta riippuen. Esimerkiksi maantiellä ajettaessa, tärkeintä on näyttää, mitä tapahtuu auton takana. Sen sijaan kaupunkiajossa laajempi näkymä auton ympäristöön auttaa parantamaan turvallisuutta. Näytön hyvä kontrasti parantaa näkyvyyttä ajettaessa yöllä. Auton ja kuljettajan välinen viestintä: Tulevaisuudessa niin kutsuttu Human Machine Interface (HMI) on yhä tärkeämmässä roolissa etenkin automatisoidun ajamisen osalta. Se kertoo kuljettajalle muun muassa sen, onko automatisoitu ajaminen mahdollista tietyllä reitillä. Kuljettaja voi luovuttaa vastuun ajamisesta autolle painamalla ohjauspyörän kahta painiketta useiden sekuntien ajan. Automatisoidun ajon aikana HMI näyttää kuljettajalle, mitä auton anturit tunnistavat, ja kuinka paljon aikaa on jäljellä siihen, että kuljettajan on jälleen alettava ajaa itse. Auton ja kodin välinen viestintä: Automatisoidun ajon aikana kuljettajilla on suurempi määrä infotainment-ratkaisuja käytettävissään kuin silloin kun he ajavat itse. Älykotisovelluksen avulla kuljettaja voi esimerkiksi säätää kodin lämpötilaa tai tarkistaa, onko jääkaapissa tarpeeksi ruokaa. Sovellus voi myös lähettää kauppalistan ruokakaupan lähetille napin painalluksella. Auton ja polkupyörän välinen viestintä: Erityisesti muiden ajoneuvojen takana kulkevat polkupyörät jäävät helposti huomaamatta. Tulevaisuuden autot saavat tiedon muista tienkäyttäjistä jo kauan ennen kuin ne ovat näkyvissä. Boschin konseptiauto on varustettu teknologialla, jonka avulla ajoneuvot voivat vaihtaa tietoja sijaintaan ja kulkusuunnastaan. Tämä vähentää törmäyksen vaaraa. Bosch Integrated Payment Solutions: Boschin kehittämä e-maksuratkaisu tarjoaa uusia palveluita läpi koko esineiden internetin ekosysteemin. Standardoidun maksamistoiminnon edellyttämät sopimukset on jo allekirjoitettu monien maksujärjestelmien kuten PayPalin kanssa.

Muita CES 2017 -messuilla esiteltäviä, liikkuvuuteen liittyviä ratkaisuja

Auton ja korjaamon välinen viestintä: Verkottunut korjaamo toimii vuorovaikutuksessa web-pohjaisten palvelujen ja lisätyn todellisuuden sovellusten kanssa. Tulevaisuudessa kuljettajat ja korjaamot pystyvät suunnittelemaan korjaamokäynnit helpommin, mikä parantaa työprosesseja.

Hätäviestipalvelu autoon jälkiasennuksena: Retrofit eCall on eCall-hätäviestipalvelun käyttöönottoon kehitetty jälkiasennusadapteri. Tupakansytyttimeen asennettavan laitteen kiihtyvyysanturi havaitsee mahdollisen törmäyksen ja laukaisee hätäpuhelun. Älypuhelinsovellus lähettää tiedon auton sijainnista. Sovellus analysoi myös törmäyksen vakavuuden, ja tarvittavat toimenpiteet aloitetaan automaattisesti välittömästi. Jos törmäyksellä ei vaikuttaisi olevan vakavia seurauksia, ohjauskeskus soittaa kuljettajalle ja määrittää, tarvitaanko hinausautoa tai ambulanssia. Jos kuljettaja ei vastaa, ambulanssi hälytetään välittömästi.

Ohjelmistopäivitykset "over the air" (FOTA): Verkottuneiden toimintojen ja erityisesti pitkälle automatisoidun ajamisen edellytyksenä on, että teknologia toimii luotettavasti koko ajoneuvon elinkaaren ajan. Tämä edellyttää ohjelmistopäivityksiä, jotka voidaan suorittaa pilvipalvelun kautta. Bosch tarjoaa tarvittavat laitteistot ja Bosch-konserniin kuuluvat yhtiöt Etas ja ESCRYPT vastaavat tarvittavista lähetys- ja salaustekniikoista.

Perfectly keyless: Kulkuneuvo voidaan avata ja käynnistää salatulla digitaalisella puhelimessa olevalla avaimella. Autoa lähestyttäessä Perfectly keyless tunnistaa automaattisesti puhelimessa olevan salaisen avaimen ja mittaa välimatkan kulkuneuvoon. Auton avaaminen sallitaan tietyn matkan päässä autosta. Myös auton käynnistäminen sallitaan ainoastaan silloin, kun Perfectly keyless tunnistaa mobiililaitteen auton sisällä. Kun käyttäjällä on digitaalinen avain mobiililaitteessaan, Perfectly keyless -tuote parantaa auton yksilöllisiä kuljettajakohtaisia asetuksia ja tekee avaimen jakamisesta muiden perheenjäsenten tai ystävien kesken entistä helpompaa.