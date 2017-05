Citroen esitteli uuden katumaasturinsa

Citroen C5 Aircross.

Citroën esitteli Shanghain autonäyttelyssä Aircross-konseptiautosta inspiraationsa saaneen uuden sukupolven katumaasturin. Uusi C5 Aircross tulee Kiinan markkinoille lokakuussa 2017. Eurooppaan uutuuden odotetaan rantautuvan syksyllä 2018.

SUV-kokoluokka on jatkanut kaikkialla kasvuaan edustaen tällä hetkellä jo lähes neljännestä uusien autojen myynnistä. Citroënilla on kuunneltu asiakkaiden ajatuksia ja odotuksia tuloksena uuden sukupolven SUV, jossa katumaasturin perinteisiin ominaisuuksiin on Citroenin mukaan lisätty vahva persoonallisuus ja korkeatasoinen matkustusmukavuus.

-Uusi C5 Aircross osoittaa, että olemme kuunnelleet asiakkaiden toiveita ja odotuksia kaikkialla maailmassa. Se konkretisoi panostuksemme ja tapamme investoida SUV-kokoluokkaan: enemmän persoonallisuutta, mukavuutta ja hyvää oloa matkustamoon. Uskomme vahvasti, että uusi C5 Aircross tulee kasvattamaan Citroënin kysyntää entisestään, toteaa Linda Jackson, Citroënin toimitusjohtaja.