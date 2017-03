Coupén muotoilu ja hybriditeknologia yhdistyvät

Mercedes-Benz GLC Coupé 350 e 4Matic Plug-in-hybrid.

Mercedes-Benzin uuden GLC Coupé -maasturin moottorivalikoima on täydentynyt Suomessakin odotetulla lataushybridimallilla. Kolmen diesel (220 d, 250 d, 350 d) - ja yhden bensiinimoottorisen version (250) lisäksi tarjolla on nyt myös 350 e Coupé 4Matic plug-in-hybridimalli.

Auton pituus on 4,73, korkeus 1,6, ja akseliväli 2,87 metriä. Coupé on näin kahdeksan senttiä pitempi ja noin neljä senttiä matalampi kuin GLC SUV, vaikka mallien perusrakenne on yhteneväinen. Yhteisiä korin pintaosia ovat etulyhdyt ja etulokasuojat, jo A-pilarin kulma on Coupé-mallissa loivempi kuin SUV-malliveljessä. Coupén ilmanvastusta kuvaava cd-arvo on vain 0.31. Tavaratilan koko on 491–1205 litraa.

Poltto- ja sähkömoottorin yhdistelmä taakse sijoitettuine litiumioniakkuineen tarjoaa tehoa bensiinimoottorin tuottamat 155 kW ja hybridimoduulin 85 kW (211 + 116 hv) ja 235 km/h huippunopeuden. Yhdistetty päästötaso jää kuitenkin vain 59 grammaan kilometrillä, ja pelkällä sähkövoimalla voi ajaa 34 kilometriä enintään 135 kilometrin huippunopeudella. Korkeajännitteinen litium-ioniakku (8,7 kWh) latautuu täyteen suko-pistorasiasta alle 3 tunnissa ja pikalatauspisteessä jopa 2 tunnissa.